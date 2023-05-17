51歲張文慈一年搬一次屋　定居深圳曬新屋兩房一廳好闊落

現年51歲的張文慈（Pinky）近年轉攻內地發展，2021年4月決心移居上海，轉型做直播帶貨。惟去年1月她宣布與公司解約，離開上海短暫回歸香港，後又透露再度回內地工作，搬到廣州定居，更帶大家參觀新屋。

張文慈近年來將事業重心轉移至內地，為了在內地獲得更多的討論度，張文慈亦開設抖音帳號與網民互動。(微博@張文慈)

一年過後，原來張文慈又再搬新屋，今次是搬到距離香港更近的深圳居住。日前她於抖音拍片，透露搬到深圳寶安區寶安中心附近居住，更拍片帶大家參觀新屋。

張文慈搞帶貨直播。（張文慈＠微博）

張文慈在深圳的新居面積闊落，擁有兩房一廳。一進大門左面便是一個咖啡閣，擺有兩張椅子和桌子，其中一張是搖椅，右面則是廚房。長驅直入便是客廳，客廳擺有一張超長杏色梳化，茶几和電視，同時也是飯廳，擺有飯桌和椅子，偌大的客廳擺多幾件大型擺設也絕對不成問題。客廳上更有掛上吊燈和壁畫，設計現代簡約又精美，色調溫暖又舒適，是張文慈喜歡的風格。

客廳對出便有一個頗為闊落的露台，採光良好，張文慈坦言露台十分適合做直播，旁邊更設有一個健身區，擺有跑步機、入牆書櫃和椅子，無論用作做運動、睇書或休息都適宜。張文慈的睡房亦相當雅緻，睡房色調偏藍，睡床旁邊有一個大凸窗，當作床用也沒有問題，窗外則為城景；新屋另一間房則為客房，可以容得下兩個人。另外廁所則以大理石打造，擺得下浴缸，窗外正對寶安中心，觀景不錯。

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張文慈收到Hermès紀念冊作喬遷禮物。有網友表示這個地段的寓所月租至少兩萬，另外有網友認為張文慈新屋裝修「好low」、「家具好low」、「家具都是些便宜貨」、「房子是租的，當然簡單點」。

張文慈廣州新屋：