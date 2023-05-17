何超雲激罕曬廚藝令未婚夫甜入心　曾捲負面傳聞無損感情依然恩愛

已故賭王何鴻燊三房千金，現年34歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至今年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。月前超雲就於IG曬出多張她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas去日本旅行預支蜜月的靚相。昨日她又於IG story post了她親自下廚炮製朱古力曲奇餅的成品照片，大曬廚藝，相信她的未婚夫Douglas吃了她親手造的曲奇必定甜入心，認真幸福。

何超雲上月與Douglas遊日期間，因為一名中國籍王姓男子涉性侵日本女性被捕，由於該位男子與Douglas同姓、同職業，又同樣身處日本，因而惹起網友熱議，Douglas無辜中槍。事發後，超雲雖然沒有出面回應過有關傳聞，但就一連曬出8張相，其中兩張是她與Douglas在日本拍下的甜蜜合照，親證與Douglas感情穩定，依然恩愛，以行動粉碎負面傳言，兩人並沒有受到影響。

何超雲與身未婚夫Douglas Wong好甜蜜。（IG圖片）

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回復單身多年的超雲於去年9月驚爆已有一名任職高級消防隊長的未婚夫Douglas，有指Douglas月前求婚成功，兩人已認定了對方。而自戀情被揭後，超雲與Douglas亦愈愛愈高調，不但被撞見十指緊扣拍拖行街，又於社交網站上載一同慶祝生日的點滴，非常甜蜜。身為豪門千金的超雲為追求真愛，無視與未婚夫家境身份懸殊，愛得真摰。

點擊睇兩人今次日本之旅的放閃靚相：

何超雲未婚夫照：

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