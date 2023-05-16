一舞傾城｜64歲老戲骨演醫生有來頭　同周星馳老友曾爆相處秘訣

無綫（TVB）劇集《一舞傾城》正式開播，由於製作人是王晶，可以想像卡士一定勁，女主角找來陳法蓉就知不簡單，原來連做醫生，劇中暫時只有幾秒出鏡的小角色來頭都不惹少！

劇中暫時只有幾秒出鏡的小角色來頭都不惹少。（劇集截圖）

64歲的楊能被喻為「星爺御用演員」，自《喜劇之王》後開始跟周星馳混熟，除了當上星爺片場助手外，更在《少林足球》粉墨登場飾演一個有夢想的豬肉佬，演出令人印象難忘。隨後在《美人魚》中更飾演館長一角，繼而在內地爆紅。

這一幕，令星爺發掘出楊能的喜感。(《少林足球》影片截圖)

+ 10

可以見到，楊能的演出的確無底線。（《美人魚》影片截圖）

能夠跟星爺熟絡，除了因為有共同嗜好打桌球，也要多得田雞田啟文提攜。話說當時正籌備《少林足球》，又要演三師兄又要身兼電影助理，田雞自覺分身不暇，於是向周生提議由楊能頂上，結果一做就做到現在，只要周生有戲開便立即歸隊。

拍攝《美人魚》時，館長一角更吃重，有機會跟星爺到內地同台宣傳。（相片由受訪者提供）

坊間經常說星爺火氣大，經常罵人，楊能憑多年相處，就揣摩出一門對應法則。「他罵人罵得好厲害時，的確好得人驚，不過你要知道他不是罵你本人，只是罵你不懂演戲，達不到他的要求。其實你只要認句錯，說句︰『不好意思，沒經驗未試過這樣』，一句「不好意思」他便消氣，最緊要你肯承認自己的錯，但如果你再死撐不認錯，他只會罵得更兇。」最有趣是楊能眼中的星爺公私分明，拍完場戲，罵完你，轉個頭他又會跟你變回老友。「他分得好開，工作還工作，朋友還朋友。」這種相處法則，其實放到邊位老細身上都準。