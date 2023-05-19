29歲「最靚女主播」丘靜雯同男粉絲親密合照　險掂胸唔避開

現年29歲，有「最靚女主播」之稱的丘靜雯（Nicole）為前Now TV新聞和財經台主播，在陳嘉倩離開主播枱後，外表甜美的丘靜雯便被捧為新一代主播女神。去年她離開主播枱轉戰HOY TV資訊節目《一線搜查》，她上周日（14日）出席活動時曾評價TVB的人氣資訊節目《東張西望》主打「噱頭嘢」，以搶眼球議題吸引注意，同《一線搜查》主打香港文化有所分別。

丘靜雯以往經常主持深宵新聞節目，有不少捱更抵夜的球迷，睇波前都會望下。

丘靜雯氣質美貌俱備又身材姣好，自然收穫大批粉絲。當日丘靜雯除了接受傳媒採訪外，更親切地與粉絲合照。有男粉絲成功與丘靜雯打卡，並將合照分享至社交網。相中丘靜雯穿上白色緊身小背心，露出雪白胸口和鎖骨，靚女度100分。而男粉絲貼近丘靜雯合照，身貼身極為親密，而丘靜雯不見絲毫不耐，依然保持微笑與男粉絲合照。

七位女主持一字排開氣勢勁強，而節目播出時間與TVB的《東張西望》相隔半小時。（影片截圖）

事後男粉絲興奮發文透露首次同丘靜雯合照，期待下次見面：「我今日第一次同有線電視新聞丘靜雯嘅合照（下次見啦今日好開心遇到你請你隆重登場啦）」帖文被轉發至Facebook討論區，有網友大讚丘靜雯專業又得體，「2個字：專業」、「大方得體」

點擊睇丘靜雯同男粉絲身貼身打卡：

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翻查該男粉絲的Instagram，該粉絲熱愛追星，不時會搭住藝人膊頭合照，相當熱情。而丘靜雯早已於去年封盤，年尾榮升做人妻，但她仍熱愛做女強人，不但轉公司開拓新跑道，更兼任瑜伽老師，又靚又叻，難怪迷倒大批男粉絲。

丘靜雯（Nicole）身材姣好。（IG：@nicoleyauu）

丘靜雯（Nicole）婚紗美照：