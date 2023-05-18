愛回家靈魂人物山頂豪宅設宴　TVB高層珍姐、何麗全現身超有面子

每年無綫（TVB）台慶，經常聽到得獎藝人說「多謝珍姐、多謝樂小姐」，但要成為高層愛將絕對不是一件易事。「風少」陳浚霆（Andrew）憑《愛．回家之開心速遞》成功入屋，戲裏戲外都是富二代，爸爸陳仕偉是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長，繼母則是人稱「顧老闆」的顧紀筠，一家居住的山頂豪宅，絕對是贏在起跑線。

「風少」與熊心如曾有曖昧，但傳蘇韻姿得罪高層未知幾時有得返劇組。（IG@chandrew117）

「風少」陳浚霆（Andrew）憑《愛．回家之開心速遞》成功入屋。（IG@chandrew117）

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日前肥媽在IG分享一張與陳浚霆一家飯局照，同場還有TVB兩大高層，助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐），和星夢娛樂集團總裁何麗全與太太。德高望重的胡楓坐正中間位，顧紀筠和老公站在後排左邊，陳浚霆則抱住愛犬站在最右邊，身旁就是珍姐。母親節當日，顧紀筠在IG上載與陳浚霆拿着蛋糕的慶祝相，背景的白色牆身，與大合照的牆身一模一樣，估計陳家在家中設宴款待一班長輩，肥媽留言：「有一個與好友，非常豐富同埋開心啲晚餐。」

陳浚庭疑在山頂豪宅設宴，肥姐、胡楓外，TVB兩大高層珍姐同何麗全都有出席。（IG@mama_maria_cordero）

母親節當日，顧紀筠同陳浚霆一齊慶祝，背景牆身同飯局大合照一樣。（IG@kooloban）

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現年34歲的陳浚霆於2014年參與無綫電視（TVB）節目《超級巨聲4》落選，其後加入了藝員訓練班，再簽約成為藝人。「風少」在《開心速遞》初期，以靈魂的方式寄住在熊家，但2017年陳浚霆因為與TVB在合約上存有分歧而選擇離開TVB往外闖，直至2020年重返TVB再入《愛回家》劇組，「風少」「死而復生」出現在大家面前，角色不再是「靈魂」，除了接龍「尋寶圖」外，連在龍家及熊家都有不少的戲份，更一度與熊心如（蘇韻姿飾）曖昧，戲份相當多。

去年5月，陳浚霆在社交平台的限時上載了一段短片，更Hagtag「散水餅」，並留言「Thanks for all the love」，令人聯想到陳浚霆是否又再離開《愛回家》劇組，原來是一個美麗的誤會，陳浚霆只是合約由邵氏轉到TVB，正式做TVB親生仔。

陳浚霆爸爸陳仕偉是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長。（IG@kooloban）