一舞傾城｜蔡潔有床戲又有鴛鴦浴 網友奇怪點解著泳衣？

TVB新劇《一舞傾城》今日（17日）播出第三集，頭兩集內容已經有不少鹽花，除了有蔡潔差點被李嘉強姦、莊鍶敏及李嘉的床戲及陳星妤差點被王俊棠強姦，這些大尺度畫面都在《一舞傾城》中一一盡現。

頭兩集內容已經有不少鹽花。(《一舞傾城》截圖)

今集亦有不少香艷鏡頭，講到蔡潔在夜總會工作是為了籌集律師費救男友胡志文Dave（何浩文 飾演），所以與律師司徒志賢（李道瑜 飾演）發生關係。劇情講到其實蔡潔是不願意隨李道瑜去日本的，但為了愛人何浩文，所以最後亦隨他去了日本。

今集亦有不少香艷鏡頭。(《一舞傾城》截圖)

劇中李道瑜很喜歡蔡潔，所以今次沒有強迫的畫面，只見李道瑜瘋狂的吻向她脖子，但蔡潔仍然流露出不情願及不享受過程的樣子。鏡頭一轉便見到李道瑜與蔡潔一起浸溫泉，當大家都以為會再有更性感的畫面時，結果是蔡潔穿上泳衣在浸溫泉，有網友就覺得畫面不合埋，蔡潔沒有理由著泳衣。

鏡頭一轉便見到李道瑜與蔡潔一起浸溫泉，當大家都以為會再有更性感的畫面時，結果是蔡潔穿上泳衣在浸溫泉。(《一舞傾城》截圖)

點撃睇下今集嘅性感鏡頭：