全港第一YouTuber Emi Wong承認與混血老公已離婚　曾否認婚變

香港健身YouTuber Emi Wong憑分享瑜伽、運動健身的影片走紅，在YouTube坐擁602萬粉絲，成為全港第一訂閱YouTuber，而她在IG亦有70.2萬粉絲，人氣強勁。過往Emi Wong不時拉埋混血老公Chad一起拍片，兩人在片中一起做運動兼大曬恩愛，不過自去年開始兩人離婚的傳聞甚囂塵上，今日（18日）Emi Wong終於在IG發文承認已離婚，她表示這是一個艱難的決定，現時她已經與Chad分開，未來將作為朋友互相支持，她亦感激大家一直以來的愛和理解。



全港第一訂閱YouTuber！（IG@emiwong_）

Emi Wong承認已離婚。（IG@emiwong_）

網民紛紛留言表示十分突然，亦大感惋惜。事實上，自去年5月起Emi Wong的IG及YouTube已經不見Chad的身影，兩人最後一條合拍的影片已經是去年4月26日的「青春程度大挑戰」，而Chad的IG自2021年12月後就沒有再更新近況，因而惹來外界猜測感情生變。直至去年12月，Emi Wong在聖誕節曬出與Chad的合照，兩人又一起帶愛犬出遊，玩得非常開心，粉碎離婚傳聞！

以英文教瑜伽及做運動。（IG@emiwong_）

去年12月曬出合照，粉碎離婚傳聞！（IG截圖）

今年2月Emi Wong出席活動接受《香港01》訪問時亦否認離婚：「其實我確係有大半年冇拍片畀大家睇，而我亦知道好多粉絲都好關心我。喺呢半年我係想放下假去下旅行，其實就冇乜嘢。始終我同佢一齊都十年，大家都會有自己嘅私人空間，我哋係冇婚變。」可惜兩人最後仍離婚收場。Emi Wong曾以7A成績拔尖到港大環球商業系，是大眾眼中的尖子，原本是一名OL的她之後愛上健身，在2018年毅然辭職，並全職做YouTuber，內容創作、拍攝及剪接均一手包辦，成功闖出名堂後廣告邀約不斷，網站NoxInfluencer曾估計Emi Wong單計影片分紅已月賺約30萬港元，非常犀利！