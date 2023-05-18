MIRROR《THE FIRST TAKE》遭控訴造假　Jer澄清：的確得一次機會

MIRROR四位成員Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）早前登上YouTube最受歡迎音樂平台之一的日本音樂頻道《THE FIRST TAKE》，四子一Take過演唱英文團歌《Rumours》的片段於昨日正式上架，不足一日得到超過50萬點擊大受網民關注好評不斷。



（左起）MIRROR四位成員姜濤、Jeremy、Jer和Anson Lo登上日本音樂頻道《THE FIRST TAKE》演唱英文團歌《Rumours》。（YouTube：THE FIRST TAKE）

然而，卻有部分網民批評唱功不夠穩定，更出現聲音時大時細的情況，質疑表演片段有後期加工並非一Take過，甚至還有匿名網民在網上以長文控訴MIRROR的公司MakerVille出招「搞小動作」將表演片段「造假」，並表示MIRROR的公司請了一班香港音樂工程師一同飛去日本錄音，並擔任Mixing、執聲和執Key的工作，隨後才交給《THE FIRST TAKE》團隊將片段上架，質疑做法與其他一Take過的日本歌手不一樣，有特權之嫌，不過對於以上指控，是真是假卻無從得知。

有網民覺得姜濤表現有少許不穩，多次出現聲音「時大時細」的情況。（YouTube：THE FIRST TAKE）

Anson Lo亦很淡定。（YouTube：THE FIRST TAKE）

Jer幾乎包辦成首歌的飆音部份，獲網民大讚。（YouTube：THE FIRST TAKE）

Jeremy演唱時表現淡定。（YouTube：THE FIRST TAKE）

Jer今日（18日）出席公開活動時，亦對被質疑「造假」一一作出回應：「我都相信其實《THE FIRST TAKE》係一個好專業嘅平台，我哋的確係得一次嘅機會啫，所以我哋先至會咁緊張，你話我哋畀到自己幾多分，我自己畀嘅話我哋有90分嘅。事前我哋喺香港都做咗好多練習，四個人都上堂上咗個幾月時間，我自己都覺得準備係好充足嘅，我自己睇番個表現都係有90分以上嘅。」

Jer（左二）亦對被質疑表演「造假」一一作出回應。（梁碧玲 攝）

他又坦言，後期的加工一定會有，但非常相信《THE FIRST TAKE》團隊的專業：「你話有冇一啲後期嘅mixing，當然一定有啦，因為佢會tune一啲balance上面嘅嘢，但《THE FIRST TAKE》呢個平台就係想掹走一啲好勁嘅音樂，畀大家聽多一個最原本歌手嘅聲音，相信佢哋都會秉持住呢個精神，我都好相信佢哋嘅專業。」

陳柏宇於今年一月登上《THE FIRST TAKE》，演唱《你瞞我瞞》和《有天》。（YouTube：THE FIRST TAKE）

《THE FIRST TAKE》（ザ・ファースト・テイク）是日本SONY音樂於2019年所開設的YouTube音樂頻道，整個頻道以一Take過的演唱為最大的特色，邀請歌手或樂隊等等拍攝現場表演或演奏的演出過程。曾經登上過該節目的歌手包括中島美嘉、YOASOBI、Harry Styles、Avril Lavigne、還有2PM、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER及Kep1er等韓國團體。華語歌手方面，包括曾於日本出道的內地女歌手蘇芮琪、台灣男歌手韋禮安，以及香港男歌手陳柏宇。