陳柏宇湊囡囡駕輕就熟　落閘唔再做爸爸：搞唔掂

歌手陳柏宇（jason)今（18日）出席仁愛堂慈善高爾夫球賽活動，原來他已有7、8年的打波經驗，不過自從女兒出生後就少打波。

陳柏宇出席慈善賽。（陳順禎攝）

在接受訪問時，jason 就表示：「其實都打咗好幾年啦，7、8年都有。（平時有冇訓練？）啱啱嗰陣時沉迷得好交關。不過依家Priority 分好多出嚟，俾囡囡、工作、打波真係少。（有冇培養囡囡打波興趣？）阿囡暫時未培養到個興趣。（佢興趣係咩呢？）其實係俾佢做咩就做咩睇。」又透露女兒最近沉迷看電視，影響專注力，所以他現時正控制女兒看電視的習慣。

陳柏宇表示不會再生。（陳順禎攝）

而大女兒不經不覺都4歲了，後年就升讀小學，原來他早已未雨綢繆，為女兒選好小學：「揀咗啦收咗。」在香港讀國際學校。而二女兒陳星晴在今年3月出生，Jason表示在照顧時已得心應手，因為已不是第一次做爸爸，續問到會否再生時，他就強調：「唔會啦，搞唔掂。」看來真的是兩個就夠晒數。

另外，提到TVB音樂節目《勁歌金曲》將結束42年歷史，問到會否感到可惜時，他就表示：「又未去到可惜，我覺得冇咗《勁歌金曲》節目，唔代表音樂冇咗。我對於本身節目係唔係一定要係《勁歌金曲》呢四個字係冇嗰種執着。當然希望會有另一個節目頂替。」