張學潤Nel Nel離世｜驚傳燒炭自殺　肥媽親爆疑被「走數」陷財困

張學潤（Nel Nel）離世，終年59歲。今日（5月18日）晚上9點許TVB Facebook上發布有關他的死訊，有消息指他於中國內地過世，兩日前曾與陸詩韻於直播平台上現身。他的生前好友肥媽（Maria Cordero）接受傳媒訪問時，對張學潤Nel Nel離世消息十分震驚。她哽咽表示，自己是第一個收到消息，因為只有她找到Nel Nel的家人。



肥媽透露，聽聞張學潤Nel Nel是燒炭死。

她透露，自己曾聽聞他早年因為工作頻被「走數」而陷財困，所以才北上開直播搵錢，更坦言自己聽聞張學潤Nel Nel是燒炭自殺。她曾表示，一年見面時她曾送請對方網上平台合作，後來Nel Nel發覺平台可以賺錢後更開設了抖音平台。最後，她嘆息道，為什麼財困不找她幫忙而自尋短見。多年來，他有問題時就會找她幫忙。

TVB新聞平台《東張plus》收到消息指張學潤Nel Nel於內地燒炭自殺。（網頁截圖）

Nel Nel在2021年出席活動時，曾透露收入受到疫情影響，但仍為社會出一分力投資了6位與朋友合資推出消毒產品，但因為疫情而令很多工作都延期，自己亦沒有多餘錢添置衣服。

形象設計師Nel Nel 張學潤。（資料圖片）

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