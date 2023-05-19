60歲羅嘉良被指癌症晚期　忍無可忌親自拍片激動澄清：無恥

現年60歲的羅嘉良憑電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》和《流金歲月》成為首位獲得三屆視帝的男藝人，2003年離開TVB後往內地發展至今。近年不時傳出他身體抱恙的消息，直至昨日他終於出聲明指最近有新聞指他癌症晚期，甚至嚴重到「在醫院裡快要死了」，令他不得不現身激動澄清！

羅嘉良忍無可忍！（截圖）

羅嘉良分別以影片和文字的形式作出聲明，他在微博寫道如下：

大家好！ 前幾年就有媒體發表說我得了絕症，最近又有新聞講我癌症晚期，在醫院裡快要死了!搞的很多關心我的朋友和粉絲紛紛聯絡我詢問究竟!我一直是一個很低調，希望過簡單生活的人。但這些無恥的假新聞非要搞到我站出來面對這些荒誕的謠言，實在讓我無語! 好吧！今天我想說三點! 1:現在我身體健康，生活幸福、美滿，餘生還要繼續創作更多更好的影視作品! 2:請傳媒堅守職業操手，將傳播真實、積極有正能量的新聞內容引領大眾! 3:請造謠者止於此，否則，我將以法律來保護自己！謝謝大家，這就是我要說的! 我知道觀眾的眼睛是雪亮的，大家都會有清醒的頭腦和判斷是非的能力! 最後我希望亂象之中，請人心向善!

真係好嬲！（截圖）

而影片中，身穿紅色衛衣的他看起來精神奕奕，各方面狀態都十分不錯！

狀態不錯！（截圖）

羅嘉良與第二任太太蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

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