晚吹｜攝記爆當年梅艷芳竟遭好友出賣　獨家影梅姐男友慘被打

由徐㴓喬以及余迪偉主持的ViuTV節目《晚吹－又要威又要戴頭盔》最新播出的一集請來了任職娛樂攝記的嘉賓，大爆當年獨家爆料事件，原來做攝記影張相都要畀人打。攝記雖然可以近距離接觸天王巨星，又可以得到最新消息，但豈料卻要負上畀人打的代價。

ViuTV節目最新一集《晚吹－又要威又要戴頭盔》(影片截圖)

該名攝記表示：「當年為一份報紙做試版嘅時候，未出街嘅，即係dummy啦，咁我哋就知道天后梅艷芳開演唱會，最獨家係知道佢喺國內一個武打明星男朋友會嚟香港捧佢場，支持佢。但係呢個新聞，好多香港傳媒都未係收到風佢嘅男朋友係咪呢一個，係咪真係嘅。我哋收到呢個風係因為有人賣出嚟嘅，放料出嚟嘅人就係同阿梅姐相當之close嘅一個人嚟嘅，所以佢知道個男人嗰日會出現。」此時余迪偉即驚訝表示：「咁即係出賣啦」，徐㴓喬就搖頭嘆謂：「咁等錢使嘅」。

余迪偉直言梅姐被出賣。(影片截圖)

該攝記續說：「嗰日8點鐘開騷，我5點鐘未夠已經入咗梅艷芳喺紅館個後台，發現梅姐化妝間隔離有間房鎖咗，又唔係化妝師又唔係Dancer嘅，我擰度門開唔到，就肯定個目標人物係喺間房入面。」他表示一直等，想等對方出來又或是與阿梅拖手之類，結果等到開騷一刻他都沒有出現，直到現場己熄燈正式開騷，目標人物就從後台出來前台坐下。

爆料攝記講述被打經過。(影片截圖)

攝記說：「由於我知佢係邊個啦嘛，咁我就唔影阿梅，就用閃光燈影佢 (梅姐男友) ，阿梅啲保母見佢畀人影就拉咗佢入後台，我就匿喺啲花牌後面伏佢，諗住影佢落嚟。我影到佢落嚟，影咗一張相，閃光燈閃咗一下，跟住我就畀人打喇，跟住梗係講粗口問我影乜乜啦，我話影張相啫唔使打呀，講得嚟人哋都已經拉咗佢上車，我都有人喺出面接應我上車追，一直追到返阿梅屋企，發現咗阿梅同呢個男星有眉來眼去嘅嘢。咁我哋唔想嘥咗呢單料，於是就畀咗我哋嘅姊妹周刊出，就出咗阿梅同呢個男星喺馬來西亞度假嘅一輯好經典好轟動嘅封面照片。後台啲相就畀咗另一本雜誌出。」雖然爆料攝記沒有開名講梅姐呢位舊愛是誰，但翻查記錄，既是武打明星又曾與阿梅於馬來西亞拍拖度假被雜誌影到的人，就是趙文卓。