東張西望｜上門騙老友記裝濾水器收1980　聲稱家家戶戶都裝畀壓力

今日（21日）的《東張西望》講到騙徙上門叫公公婆婆安裝濾水器，報料人周女士指騙徙上門叫她媽媽安裝濾水器，周女士怒指騙徙欺騙老人家的錢十分不要得。

報料人周女士。(節目截圖)

周女士的媽媽王婆婆與行動不便的丈夫及工人姐姐住在一公屋單位，突然有一天有女士到訪，入屋之後叫王婆婆安裝一個聲稱價值$1980的濾水器。她又向王婆婆指出大廈水質有問題，會影響健康：「家家戶戶都裝，我哋長者有優惠。」企圖用群體壓力令婆婆就範，之後她又向王婆婆稱收一次費用，可以保用10年。

周女士的媽媽王婆婆與行動不便的丈夫及工人姐姐住在一公屋單位。(節目截圖)

該女士不斷游說王婆婆安裝濾水器，又不斷問王婆婆夠不夠錢，王婆婆在袋中翻出200元，她又催促王婆婆在家找找其他地方，看看有沒有其他的錢。最後王婆婆終於在家找到了1980元給她，安裝了這個濾水器，連原本所說的長者優惠都直接無視掉。周女士指出王婆婆當時的精神情況不太好，該女士仍然堅持叫王婆婆安裝濾水器，這個行為十分可恥。

該女士不斷游說王婆婆安裝濾水器。(節目截圖)

之後周女士知道後打算向她退回濾水器，但她則指自己只是「打工」便再也聯絡不上。《東張西望》亦有訪問王婆婆的鄰居，原來並非該女士口中所說「家家戶戶都有裝」，也有其他比較醒目的老人家避過一劫，而有安裝濾水器的老人家則已經忘記她怎樣推銷濾水器。

周女士知道後打算向她退回濾水器。(節目截圖)

但這個濾水器因為上面沒有標籤，所以未能知道是哪一個牌子及資料，而《東張西望》亦有在網上翻查濾水器的資料，見到這個可能只是價值198元的一個濾水器。

這個濾水器因為上面沒有標籤，所以未能知道是哪一個牌子及資料。(節目截圖)