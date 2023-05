碧咸昨日(21日)於澳門出席不同的活動,其中之一是在酒店出席見面會,而藝人謝東閔亦有參與見面會。謝東閔在社交平台早早已經表示:「今日有一個好重要嘅人要見!」原來他口中很重要的人就是碧咸。

謝東閔在社交平台早早已經表示今日有一個好重要嘅人要見!(ig@brian_tsetse)

原來他口中很重要的人就是碧咸。(微博@碧咸)

謝東閔上載了與碧咸見面的照片及片段,他先是上台與碧咸握手,之後他就在外套中拿出一件紅色球衣,之後拿出筆予碧咸為他的球衣簽名。謝東閔之後興奮的留言:「我24年前讀書的時候,你拿三冠王,然後我買了這件球衣,希望有一天可以找你把簽名放在這球衣上!」他亦有說碧咸回應他:「真的嗎,那我一定要簽!」謝東閔興奮的表示:「感謝您完成我的心願!I love you beckham」,他的圈中好友見後亦紛紛留言表示羨慕。

謝東閔上載了與碧咸見面的照片及片段。(ig@brian_tsetse)

除了謝東閔外,楊穎(Angelababy)亦身處澳門與碧咸見面,碧咸在社交平台上載了與Angelababy的合照並受拼音留言:「Ni Hao Macao!」而Angelababy亦有轉發碧咸並表示歡迎:「Meet again! Have fun in Macao!」