全民造星5｜翻版阿Dee獲兩燈但不被睇好　9號Lyman演出超班

左邊係一哥何啟華，右邊係「Dee2.0」梁浩朗。

《全民造星5》今晚（24日）播出一集，終於輪到「翻版阿Dee」、任職律師嘅梁浩朗（Aaron）出場。做得律師，口才自然唔會差，不過喺面試時，佢得到嘅忠告係「比多啲真誠，收起小聰明」。而在節目上表演後，Aaron未有得到一燈，直到佢向三位評判解釋之後，大家似乎享受聽佢講嘢多過聽佢唱歌，最終獲兩燈，由於4位導師都不為所動，Aaron最終獲安排入藍組。而正版Dee哥（何啟華）喺現場睇完Aaron嘅演出後，評語係「佢係有啲嘢睇、有啲才華，但以節目角度嚟講，唔睇好佢行得遠，因為唔係佢擅長嘅嘢。」

點解參加《造星》?梁浩朗（Aaron）表示：「成為公眾人物，運用自己對公眾嘅影響力做到更多嘢。」

Lyman Heung（香胤宅）一舉手一投足都十分壓台，搞到陳蕾連燈都唔記得要撳。

而同樣係CV極為亮靚嘅仲有9號參賽者Lyman Heung（香胤宅），夏威夷州出生、香港長大、英國讀大學，亦曾經係音樂劇《芝加哥Chicago》團員，雖然因為疫情關係工作受到影響，但亦因為咁令佢有機會返香港參加《造星5》。Lyman Heung演出超班令陳蕾完全享受其中，連評判區三盞藍燈亮起都完全冇留意。

45號Adam Sang喺大馬面試時遲大到，但評審聽完佢唱歌之後怒氣全消，可見佢唱功有幾勁。

今集另一位獲三盞藍燈嘅係45號鄭如川（Adam Sang），來自馬來西亞嘅佢，其實一直有喺當地出歌，可惜星運平平。自彈自唱《Billie Jean》嘅Adam，單係前奏已經成功獲得一藍燈，足見功力有幾犀利。而佢最後亦不負眾望，以三燈入藍組。