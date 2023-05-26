高鈞賢定居內地每月支出三萬人仔　月花3000蚊揼骨：有時間就去

現年39歲的高鈞賢（Matthew）近年主力在內地發展，不時拍片分享日常生活，日前他就以「香港人來內地後一個月要花多少錢？」為題，公開自己每個月的支出。Matthew寫道：「該說不說，內地和香港消費差異還蠻大的，今天淺淺算一下我的每月花銷！」



高鈞賢（Matthew）公開自己每個月的支出。（影片截圖）

據Matthew所講，他每個月的支出分為五部分，當中他在按摩上的花費就要3000元：「如果工作忙嘅時候，我一個禮拜都試過四、五次，有時我拍戲攰呀，中間有少少時間休息呢，我就會去按下腳呀，按摩下，放鬆下啲肌肉呀。」而由於工作關係，Matthew要經常來往廣州同香港，自己揸車的他每月的油費支出就要4000元，他都笑言：「就是要給加油站送錢。」

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此外，Matthew更自爆非常喜歡網購，每月會花費5000元網購；而對食都有要求的他，在這方面亦非常捨得，大約花費8000元；最後就是在健身、保險、人情、汽車保養、送禮及孝敬父母等方面的支出，每個月要1萬元，即是Matthew每個月的支出要3萬元，不過他就強調：「咁樣計一計呢，我真係冇亂使錢㗎，生活嘛，該吃吃、該喝喝，我們要努力工作，花好每一筆錢。」

Matthew強調自己冇亂使錢。（影片截圖）

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