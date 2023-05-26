Freeze前成員陳樂榣離婚兩年忽然懷孕　經手人係TVB男藝人有驚喜

前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally），2010年組合解散後，2012年與圈外富商男友Donald結婚，並育有8歲女兒Aria。兩公婆曾一起經營首飾生意，且愈做愈大，但前年陳樂榣忽然單方面申請離婚，指「前夫做咗不能容忍嘅事」，稱不涉及第三者。

今日陳樂榣在社交平台上載孕照，另一半竟然是BOP天堂鳥隊長葉泓聲（Gordon），兩人在今年初與友人合資7位在大坑開設咖啡室，怎料於開張當日即被人刑事毀壞，當時兩人仍未有透露情侶關係，令人好有驚喜！臨盤在即的陳樂榣寫著：「多謝你走進我的世界!！眼裡有你、心裡有你、現在肚裡也有你的！」Gordon亦有分享相片，見他閉眼撫摸陳樂榣的巨肚，冧爆留言：「我會好好照顧你,囡囡以及我們的結晶品 I LOVE YOU❤@allychanlokyiu」。據悉陳樂榣已懷孕5個半月了， 兩人說：「一切都在我們計劃之內，所以十分開心，十分感恩 ! 」楊梓菁原來是兩人的媒人，笑稱要收大利是，袁偉豪、黃建東、黃嘉雯等均留言送上祝福。

原來係前BOP隊長Gordon，好有驚喜。（ig@gordon2ok）

陳樂榣同Gordon係姊弟戀，今年初二人合資開咖啡店。（資料圖片）

現年39歲陳樂榣接受傳媒訪問時透露與丈夫之間的關係一直以來都存在問題，在女兒兩歲時關係已經開始惡化，無論在事業、目標、觀念及有關女兒的教育上都有着巨大的差異，無奈二人因為事業及女兒牽連甚廣，因此夫婦二人決定把無視問題，陳樂榣這段時間因照顧囡囡而經常一起睡，因此陳樂榣與前夫在很早之間已經貌合神離。直到去年年初，陳樂榣爆丈夫做了一些令她難以接受的事情，對方不但沒有挽救更不認為自己做錯，因此陳樂榣決定離婚，隨後陳樂榣補充事情詳細不方便交代，但強調二人的感情不涉及第三者。

陳樂榣與前夫Donald結婚時，被指嫁入豪門，婚後搬入九龍塘獨立屋，但離婚消息傳出後，陳樂榣曾在訪問中透露婚後什麼都沒有得到過，二人一同經營的生意，前夫所投資的資金不及自己，就連業務亦主要由陳樂榣打理，因此她直言工作量比結婚前還要多，這成為了感情決裂的原因之一。陳樂榣更大吐苦水，表示結婚多年對方沒有給過家用，原因是對方認為公司有錢賺，所以會叫陳樂榣用公司錢。現時前夫不但不肯支付贍養費，就連囡囡的生活費亦是，前夫只願意支付學費。

而前夫一直不接受共同撫養女兒，陳樂榣只能每個星期探訪一次，因此在陳樂榣離開住宅後，經常在深夜收到囡囡的電話，哭訴要求自己回家，自此之後囡囡性格大變，情緒容易變得暴躁。

陳樂榣係前Freeze成員。（ig@allychanlokyiu）

現年34歲的葉泓聲，入行前為香港首席排舞老師Sunny Wong的徙弟，當了六年郭富城的御用舞蹈員。原名葉灝基是歌唱組合BOP天堂鳥隊長，2014年出道。2021年3月加入無綫電視做基本合約藝人，早前Gordon在《法言人》飾演黎燕珊兒子，彭氏兩個敗家仔其中一個。