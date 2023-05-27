一舞傾城｜11至15集劇透　楊明床戰蔡潔、陳星妤關楚耀有驚人發展

《一舞傾城》劇情第11-15集劇透。



第二周劇情主線集中於文雅倫（蔡潔飾）身上。（劇照）

一舞傾城11集劇情劇透（29／5）

文雅倫（蔡潔飾）失戀大受打擊，連日來將自己關於房內，眾姊妹設法安慰。繼昌（王俊棠飾）躲避廖英（李嘉飾）追殺，負傷逃去。雅倫重新振作，轉換新髮型返回萬國城。在石慧瓊（姚子羚飾）推波助瀾下，雅倫、卓志飛（楊明飾）酒後共度一宵。

雅倫徹夜未回，慧瓊想起與志飛的相處，暗自落寞。志飛醒來，發現雅倫早一步離開，雅倫再遇志飛卻裝作沒事發生，志飛感迷惘。有客人對雅倫毛手毛腳，志飛看不過眼上前喝止，被沙靜霞（陳法蓉飾）提醒要公私分明。海上發現胡志文（何浩文飾）屍體，雅倫、志飛成為嫌疑人被警方問話……

聰明的觀眾應該估到石慧瓊（姚子羚飾）的真正身份。（劇照）

楊明搭上蔡潔。（網上圖片）

一舞傾城12集劇情劇透（30／5）

石慧瓊（姚子羚飾）因繼昌（王俊棠飾）所說，認定胡志文（何浩文飾）之死與廖英（李嘉飾）有關，要查出線索為卓志飛（楊明飾）洗脫嫌疑。舞小姐馬玉媚（趙碩之飾）陪客後，匆匆換回樸素打扮往接兒子。王俊駒（高鈞賢飾）邀江潔兒（陳星妤飾）拍攝其畢業作，潔兒投入其中。文雅倫（蔡潔飾）得知余巧巧（文凱玲飾）等曾聘繼昌教訓志文，斥責她們欠分寸。志飛懷疑志文替廖英洗黑錢，捉走廖英手下逼供。巧巧在賭桌上重遇舊情人李子聰，卻見他正服侍富婆；巧巧對子聰未忘情，見他親近又心軟。俊駒畢業後邀潔兒與他的家人聚餐，席間親屬當眾揭露潔兒是舞小姐，潔兒傷心離去。

姚素波（傅嘉莉飾繼續「釣金龜」。（劇照）

卓志飛（楊明飾）和文雅倫（蔡潔飾）約會。（網上圖片）

一舞傾城13集劇情劇透（31／5）

姚素波（傅嘉莉飾）在萬國城結識金融才俊宏開，二人互有好感。卓志飛（楊明飾）向沙靜霞（陳法蓉飾）道出廖英（李嘉飾）殺害胡志文（何浩文飾）及似在販毒之事，靜霞認為其背後有人撐腰。余巧巧（文凱玲飾）送支票給母親，被母親苦勸戒賭，二人又吵起來。子聰向巧巧承認食軟飯，心裡卻甚掛念她，巧巧心動。石慧瓊（姚子羚飾）幫志飛安排與文雅倫（蔡潔飾）的約會，志飛預演表白竟真的吻了慧瓊……王俊駒（高鈞賢飾）藉電影劇本向江潔兒（陳星妤飾）訴心意，許家華（關楚耀飾）也來找潔兒，潔兒難以抉擇。志飛按計劃跟雅倫約會，鬧出笑話。玉媚發現兒子因其小姐工作遭校園欺凌，心痛不已。

江潔兒（陳星妤飾）做埋電影主角。（網上圖片）

一舞傾城14集劇情劇透（1／6）

卓志飛（楊明飾）帶文雅倫（蔡潔飾）到浪漫餐廳表達愛意，還稱想頂手餐廳，與雅倫建立將來，雅倫終被志飛的誠意打動。玉媚向學校投訴兒子被欺凌，校方卻為保聲譽建議她替兒子轉校。子聰帶同賭廳老闆到萬國城，竟訛稱余巧巧（文凱玲飾）是股東……沙靜霞（陳法蓉飾）見石慧瓊（姚子羚飾）昔日龍虎武師夥伴來找她，不斷試探，慧瓊上司趙子明巧妙應對。王俊駒（高鈞賢飾）指電影劇本已獲某公司投資，希望江潔兒（陳星妤飾）做女主角；與此同時，家華表明想離婚，跟潔兒在一起，潔兒有所決定……宏開與姚素波（傅嘉莉飾）感情發展迅速，素波獲求婚……

正宮張敏華（吳沚默飾）罵江潔兒（陳星妤飾）。（網上圖片）

一舞傾城15集劇情劇透（2／6）

姚素波（傅嘉莉飾）答應宏開求婚，喜獲眾人祝福。甜蜜過後，宏開遞上舊相簿，訴說自己減肥、發奮經歷，素波驚悉宏開正是少時嫌棄的初戀男友，此番回來只為報復……許家華（關楚耀飾）之妻張敏華往找江潔兒（陳星妤飾），警告她別再親近家華。家華得知潔兒被掌摑，要向敏華提出離婚，惟被外父以生意脅迫，只好忍氣吞聲……子聰偕余巧巧（文凱玲飾）與賭廳老闆對賭，注碼越來越大，終欠下巨債，子聰拋下巧巧逃去。巧巧人財兩失還遭禁錮，竟欲輕生……潔兒借酒澆愁，獲姊妹們守護安慰。