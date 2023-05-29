譚詠麟當眾除區瑞強帽　當眾揭對方頭頂秘密遭網友鬧爆冇品

區瑞強（Albert）多年來都戴帽見人，帽子已成他形象不可或缺的一部分，許多人都好奇他是否脫髮才長期戴帽。日前，他與譚詠麟（校長）現身鄭國江作品演唱會時，竟遭校長偷襲除帽，令他的頭頂秘密在眾目睽睽下曝光，遮都遮唔切，十分尷尬，有網民甚至轟校長的行為冇品！



67歲的「民歌王子」區瑞強（Albert）多年來一直帽不離頭，長期都以戴帽形象示人，彷彿帽子才是他的本體，他更曾透露自己屋企有超過200頂帽！很多人都對他帽子內的秘密相當好奇，甚至猜測他是否因為脫髮才一直戴帽。

區瑞強多年來帽不離頭，出席任何場合都會戴帽，他曾自爆屋企有超過200頂帽。（資料圖片）

日前譚詠麟（校長）與Albert一同現身「鄭國江《50+2周年詞名一生》演唱會2023」，兩人於台上傾談時，校長已說：「我覺得你個頭有啲問題！呢個疑團成日想解開，揭頂儀式！」Albert即按實帽子說：「撳住先！」校長多次想出手，笑問他帽內是否已生青苔，而Albert都捉住校長，叫他跟自己手拖手，防止他除自己頂帽。

譚詠麟擔任「鄭國江《50+2周年詞名一生》演唱會2023」頭場嘉賓，於台上作弄區瑞強。

校長一直搵合適時機除帽，趁Albert說話期間悄悄行到他身後，突襲他並把帽子當眾脫下，令他的頭頂在幾千名觀眾下曝光，全場觀眾立即大叫起哄，而校長亦笑得極開心。Albert隨即按住頭頂，擰轉身想把帽重新戴好，校長就說：「點都要揭一次，叫咗你落嚟點都要揭一次。」Albert整理好頂帽後，帶點尷尬地說：「我揭咗就冇咗個秘密，其實我係要話畀全世界聽，我係好多頭髮㗎嘛！」

校長一直搵時機想揭開區瑞強頭頂秘密！（影片截圖）

睇校長除區瑞強帽連環圖：

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從片段所見，Albert頭頂其實唔多覺禿頭或地中海，戴帽估計只是造型，因為他曾在訪問中講過，自己愛戴帽是因為懶惰，而且耕田時方面擋太陽，與脫髮無關，如今頭頂曝光亦證實了他這個講法千真萬確。

區瑞強曾解釋過自己長期戴帽同甩頭髮無關。

有網民就批評校長的行為是欺凌，想令人當眾出醜，明明Albert已表明不想除帽他都霸王硬上弓，指對方脾氣好先冇當眾發火；另外亦有人說：「好彩叫做有頭髮 如果佢頭頂冇頭髮 剩係圍邊有就真係……」不過也有人相信兩位是相熟老友，校長知他不是禿頭才會這樣玩，甚至可能上台前已夾好做效果。