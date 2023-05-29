陳自瑤蔡思貝「爭啲啲」世紀合照　但一提對方即落閘唔俾問

陳自瑤（Yoyo）昨天（28日）以一身紅色晚禮服出席《西鳳酒上市發佈會》，美貌簡直震驚全場，更罕有地同屢傳不和多年的蔡思貝同場，二人影大合照時甚少交流，影完蔡思貝便匆匆回到後台。Yoyo 接受《香港01》訪問，被問到與蔡思貝的關係時，經理人更即刻落閘，不過Yoyo 相當大方一直保持微笑！



陳自瑤蔡思貝罕有同台，不過中間就隔著一個陳敏之。（陳順禎攝）

Yoyo與老公王浩信婚姻關係一向撲朔迷離，有傳婚變原因是老公王浩信桃花太旺，多次與女藝人傳出緋聞，當中與蔡思貝的緋聞最為哄動，這也引起正印陳自瑤極度不滿，在2021年當時更有報章以C1報道，指陳自瑤向朋友發「強硬通碟」，指有蔡思貝的場合都不要預她，標題更以「誓不兩立」形容，之後各傳媒都有相關報導。

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不過，倆人今天一同出席《西鳳酒上市發佈會》難得罕有同場，但卻零交流，影大合時兩人僅相隔一個陳敏之，卻完全沒有眼神接觸，蔡思貝影完大合照更急急離場，相反Yoyo 與陳敏之則留在原地高談闊論。Yoyo 接受《香港01》訪問時，原本一切正常，但當提到蔡思貝，經理人即落閘唔比問，不過Yoyo亦保持微笑，相當大方！