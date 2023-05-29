44歲巴西男星馬查多失蹤4個月　屍體被塞木箱「鐵絲纏頸」埋後院

44歲巴西演員馬查多（Jefferson Machado）於今（2023）年2月被家屬通報失蹤，經過長達4個月的搜索後，警方終於在里約熱內盧一棟建築物地底，發現馬查多已經腐爛的遺體；據了解，馬查多的頸部明顯有鐵絲纏繞，警方推斷遭勒斃後埋屍的可能性極高，目前也經循線鎖定一名男子，據傳是馬查多生前與該名嫌疑人是認識的關係，詳情仍待深入調查。



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綜合《紐約郵報》等外媒報導，馬查多在今年的2月9日被73歲的母親通報失蹤，兩人的最後一次通話則是在1月29日、當時馬查多向母親透露自己有面試工作，所以需要暫駐友人家中。往後的日子裡雖然馬查多仍有透過訊息與家裡聯絡，但由於並非馬查多過往的講話習慣、引起家人懷疑；隨後眾人也發現，馬查多雲端帳戶中的帳密、定位都被大肆竄改停用。

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通報後經過長達4個月的搜索，警方才終於在熱內盧一處民宅、地底約1.9公尺的深處，發現塞有馬查多遺體的木箱。而雖然無法從馬查多明顯腐爛的遺體判斷確切死因，但由於其脖子上纏有一根鐵絲，因此警方推斷可能是遭勒斃後棄屍；而藏屍的木箱則為馬查多生前所有，目前尚不清楚兇嫌如何將木箱從馬查多的家中移動至藏屍地點。

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另外警方也在調查確認後傳喚民宅女屋主，根據屋主供述，不久前有一名男子向自己承租了屋子，而警方經抽絲剝繭後已經初步鎖定該名男子身分，並將其列為重要嫌疑人；除此之外，警方也發現馬查多早在前一個月仍有出現在藏屍地點，因此不排除嫌疑人與馬查多屬於熟識的關係，詳細案情仍待釐清。

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