《一舞傾城》收視不升反跌　有埋鄺潔楹被SM依然比《思家大戰》低

《一舞傾城》收視竟然再跌？在網上擁有頗高討論度的《一舞傾城》，繼上周錄得最高19.7的收視後，今個星期竟然再跌，連續兩星期輸給《思家大戰》。



一舞傾城劇情11-15集｜楊明床戰蔡潔、陳星妤關楚耀有驚人發展

估唔到《一舞傾城》繼續跌。（劇照）

今日無綫公布上周（22日至28日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高21.5點（138萬觀眾）；《愛·回家之開心速遞》最高收視21.1點（136萬觀眾）；《川內相親》最高收視19.2點（124萬觀眾）；由陳法蓉飾演媽媽生，帶領旗下囡囡姚子羚、鄺潔楹、蔡潔等演出的《一舞傾城》，最高收視19.1點（123萬觀眾）；《肥媽李鼎》 最高收視 16點（ 103萬觀眾）；由無綫新聞及資訊部製作，方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的新節目《好睡好起》上周四首播，最高收視15.9點（102萬觀眾）。

上星期《一舞傾城》有鄺潔楹被SM都救唔到收視。（劇集截圖）

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一舞傾城｜鄺潔楹為錢被SM 現實係富二代住2000呎獨立屋

周六晚由蔡思貝主持的《貝遊英倫》播出第二集，最高收視14.2點（92萬觀眾）； 《馬時亨 香港情 》嘉賓譚詠 麟 在節目 中暢 談 音樂 情懷，勾起一眾集體回憶，最高收視 13.2 點（ 85 萬觀眾）。 周日晚節目《思家大戰》第三周播映，收視持續上揚，最高收視20.1點（129萬觀眾）；緊接播映之《中年好聲音夢想成真演唱會》最高收視19點（122萬觀眾）。