網民開Po話港女先鍾意去韓國旅行　列3個理由狠批：感覺似返廣州

韓國一向是香港人的旅遊熱點，不過久不久就有網友開Post踩韓國，最近就有人問係咪只有港女先咁鍾意去南韓，列出幾點狠批韓國唔好玩，甚至話係「狗也不X」，惹來兩邊立場人士熱討！



韓國、日本、台灣、泰國一直是港人最熱門的旅遊地點，日本神級地位冇得輸，但就有些男士始終對韓國一點興趣都冇。踩韓國的貼文可以說是討論區「年經」Post之一，近日再有連登網民開Post問：「其實係咪得港女先咁鍾意去南韓」，並列出幾個討厭去韓國玩的原因，包括：食物唔啱食、地方舊、行人橫衝直撞等，狠批「狗也不X」，又說同價錢的話寧願去日本玩好過，貼文獲2千幾正評，並且引起熱討！

有網民認為韓國食物好重口味，唔啱食，食多幾次就會厭。（電視截圖）

有同意樓主的網民說，K-pop文化令韓國旅遊業更興旺，但除了追星之外根本想不到其他值得去韓國的理由，也有人提到近日播映的ViuTV旅遊節目《韓國留學Day Day晴》，節目中COLLAR的許軼（Day）和王家晴（Candy）去韓國體驗1個月留學生活，有網民就指言：「睇《Day Day晴》真係大陸咁，不過係無乜人嘅大陸」亦有人說幾年前在首爾落車時，感覺似返廣州一樣，根本同韓劇好大分別。

近日ViuTV播放旅遊節目《韓國留學Day Day晴》，由COLLAR的許軼（Day）和王家晴（Candy）遊韓國。（電視截圖）

不過都有人不同意以上的講法，認為有人專門針對港女、貶低自己人，因為日本、台灣甚至其他東南亞國家的人都會去韓國玩，而且食物也不是樓主所講咁差，如當年遭《來自星星的你》帶起的炸雞、啤酒，滋味是其他地方及不上，只是吃得太多日才會開始生厭。有人回應：「日本妹、台妹都大把人去，應該話K-pop帶起咗韓國旅遊業，不過韓國本身玩嘅地方真係唔多，你對Fashion、K-pop嗰啲冇興趣咪悶。」

網民認為，K-pop文化帶旺了韓國旅遊業，而如果不為追星的話，韓國唔算理想旅遊地點。（IG@blackpinkofficial）

最後，都有人持中立意見，覺得爭拗好無謂，留言：「咸魚青菜各有所好，咁都X一餐！㗎仔隨時開緊po笑緊你係咪得香港人先咁鍾意去日本」「其實係咪香港人先咁鐘意踩低人自我感覺良好？人地去邊旅行關你事咩，你覺得悶咪冇去囉」即使講係咁講，但相信冇幾耐都會繼續見到類似嘅Post！