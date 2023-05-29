何超儀繼犀利哥造型後另一新妝登場　熊貓眼現身英國放映會超有趣

已故賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie）近年的妝容屢成話題，繼在ViuTV的選美真人騷《肥美人》擔任主評審的「阿梅」妝之後，在《紐約亞洲電影節》的「犀利哥」造型亦令人印象難忘，難得超儀完全唔介意，指感覺好得意，還笑說：「益咗我，當日喺電影節全場最瘦係我，我又露肉。哈哈！」

何超儀與英國導演Bizhan Tong合照。（ig@bizhantong）

何超儀的「熊貓眼妝」新登場，同「犀利哥」造型一樣咁「得意」。（ig@bizhantong）

近年集中火力發展海外市場的超儀，日前為宣傳電影《Habit》現身英國放映會的答問環節，再有新眼妝造型登場。英國導演Bizhan Tong日前在IG story分享與超儀一張合照，見超儀全黑打扮，黑帽、黑長褸和黑色厚底鞋，但重點還是在她的妝容上，今次捨棄濃妝艷抹，沒有胭脂和淡色唇膏，而上下兩行超黑眼線就成為焦點，十足畫了熊貓眼一樣，即時由「犀利哥」變「功夫熊貓」，造型上一樣咁「得意」！

而Bizhan Tong早前在港亦引來一陣小風波，去年突然事先張揚會跟人氣王Anson Lo盧瀚霆、李施嬅、陳瀅、張繼聰等多個亞洲地區的著名演員開拍一部喪屍電影《重慶大廈》《Chungking Mansions》，他被指過去曾多次以類似手法宣傳即將有大製作，不過最後都唔成事。