全民造星5｜Snoopy曾獲羅志祥親自培訓　所屬男團C.T.O收入極慘

《全民造星5》今晚（29日）播出一集，先後有7位參賽者出場，當中包括3號Snoopy（兩盞燈入紅組）、83號Carson（兩盞燈入藍組）、37號Oscar（出局）、31號Andy（復活區）、52號Ash（三盞燈入藍組）、75號Travis（復活區）以81號Jason Loi（兩盞燈入藍組）。



Snoopy所屬男團C.T.O 2018年出道，與環球唱片仍有合約在身。

3號Snoopy（詹仕偉）現為台灣男團C.T.O成員，雖然出道5年，不過Snoopy就好謙虛咁話自己會當作重新開始，絕對唔會因為自己出過道已擺高姿態。C.T.O係由羅志祥親自培訓後出道，2019年出完碟之後開始參加不同嘅選透節目，但其後因遇上疫情，經理人曾透露2年收入連10萬台灣（港幣2.5萬）都冇，而有成員更因而患上睡眠障礙。

C.T.O 由羅志祥一手打造 ，但出道不久就遇上疫情，之後加上羅志祥嘅負面新聞，令團體半解散。

C.T.O在2021年時於韓國出道，並獲電視台打造《C.T.O Project : The Survival》真人騷。Snoopy如今來港參加《造星5》，本身已經有一定實力，喺佢表演跳唱+rap之後，亦獲Edward Chan同伍姑娘讚賞。

Ash 唱歌獲兩燈，跳埋再獲一燈，入藍組。

同樣係出過道嘅，仲有來自大馬嘅Ash Lu（盧信宥），2010年參加《快樂男聲》獲馬來西亞區冠軍，之後組成8090組合，至2012年Ash退團再單飛。今年參加《造星5》，主要係因為爸爸患癌，Ash希望自己可以令對方更感驕傲。自覺爭一個機會嘅Ash，最終表演項目係跳唱，最終獲3盞燈，並得到陳詠燊「非常尊重舞台」嘅評價。