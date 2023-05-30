李靖恩為「結婚奪產」指控首開腔　李坤城生前臥床畫面被曝光

台灣資深音樂人李坤城4月初因大腸癌病逝，享年66歲。李坤城和林靖恩的「爺孫戀」生前鬧得沸沸揚揚，過世後仍是非不絕，李坤城兒子李卓軒忽然現身說：「（他們）根本沒戀愛！」並指控林靖恩10年以來都沒工作，整天酗酒、抽煙、打遊戲機，僅靠父親供養：「她就是巨嬰！」

李卓軒在27日用爸爸的Facebook發文，指控小亡父40歲的「繼母」林靖恩在醫院結婚，「只是為了偽造生前夫妻贈與搶房產」，不過這間屋早已貸款過4次，譏諷林靖恩心機用盡，但能等屋子被強拍。不過，李城坤生前曾透露家中擁有6萬張黑膠唱片的收藏，網民估計總值應有5千萬台幣（約1千2百萬港元），成為兩人「爭產」目標。

李坤城和林靖恩年齡相差40歲，「爺孫戀」生前已鬧得沸沸揚揚。（facebook@李坤城）

李卓軒指父親李坤城的海葬日，家屬僅2人到場。（facebook@李坤城）

沉默3天，林靖恩終於回應了！她回覆傳媒直認家裏換了門鎖，但有鑰匙給李卓軒。對於被指摔神主牌一事，林靖恩表示家中有兩個神主牌，一位是神明，另一個放在留聲機上「睡得挺安穩」；而另一指控結婚只為搶房產，身為繼母的林靖恩冷淡回應：「很感謝他，把李坤城接回家中。」最後又一次「感謝他」。

李坤城同林靖恩年齡相距40年。（facebook@李坤城）

昔日恩愛片段：

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另外，李卓軒今日（30日）繼續在爸爸的Facebook出Po，分享李坤城生前獲歌手朱約信前來探望的影片，當時的李坤城已經好疲累，一度睜開眼睛想說話，但似乎沒有力氣，欲言又止，連想表達謝意都有困難。而朱約信也說：「你不要說話，沒關係的」，並在他耳邊唱詩歌給他聽，李坤城則一直閉上眼睛。

李坤城臥床期間，歌手朱約信前來探望，李坤城好努力睜開眼睛。（facebook@李坤城）