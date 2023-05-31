(留)高海寧新居曝光裝修極具藝術感　曾為供樓戶口只剩5000元

高海寧自從去年與TVB續約後，事業重心重返香港，目前正與佘詩曼、馬國明等拍攝新劇《NEWS新聞女王》。高海寧最近與大家分享必帶入劇組的好物時，就意外曝光她的新居。



高Ling近日忙於拍攝新劇《NEWS新聞女王》。（IG/@sammkoling）

屋內有她與外婆的照片，非常溫暖。（截圖）

以黑白灰為主調。（截圖）

高海寧13歲時隨家人從南京來港生活，當時一家5口蝸居旺角天台屋，父母為照顧他們三姊弟，要做小販擺檔賺錢。為養家，她畢業後決定參選港姐入行賺錢。經過多年的努力，高海寧終於在2015年成功上車做業主。她當時以525.7 萬元上車，購入油塘PENINSULA EAST 實用面積522 呎的兩房，高海寧指當時獲貴人點醒：「買樓最緊要你計啱條數，你有需要，你畀得起首期，你供得起就買得㗎啦，唔好諗時勢呀！當時我計完條數就覺得都可以喎。」她目前手持的單位，最少升值300 萬。當時正式收樓，她與家人一起興奮晒V！

第一次做業主時表演興奮。（ IG/@sammkoling）

高Ling依然慶幸自己有勇氣置業！（資料圖片）

當時選擇「二按」的高海寧原本想輕鬆供樓，但竟遇上危機：「我試過7個月冇搵過外快，跟住我個戶口就一路跌跌跌跌，跌到得返5000蚊，我喊呀！我真係壓力大到，諗點樣解決呢，得返5000蚊，但我要供2萬幾蚊喎。好彩嗰時屋企都畀咗少少支持我，後尾接返啲Outside jobs就好啲囉！」而影片中，高海寧日前曬出的單位裝修充滿藝術特色，非常有品味。她亦曾在2021年被傳秘密進駐沙田豪宅區九肚山的玖瓏山。

家中有不少裝飾，非常有心思！（IG截圖）