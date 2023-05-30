東張｜內地男斬死哥基犬罰300元囚12日　妻子舉報反被追討30萬？

近日《東張+》內的東西熱望報道，講到山東醉男李浩在妻子「姬顏baby」眼前，斬死哥基犬，過程20分鐘非常血腥暴力，妻子報警後，李浩被罰款300元人民幣，拘留12日，連擁有400萬粉絲的女星余心恬也轉載事件，聲討殺狗男。但近日事件竟然180度轉風向，網民開始指責她未有阻止丈夫施暴，而李浩更指是妻子叫他教訓狗狗，現時二人離婚，李浩向妻子追討30萬元結婚禮金，二人的爭駁出現羅生門，最可憐是遇害的哥基皮皮。

姬顏baby分享丈夫李浩斬殺哥基犬的視頻，並提出離婚。（微博圖片）

內地網民「姬顏baby」早前分享了一段視頻，片中所見她丈夫李浩，拿著菜刀追斬一隻小小的哥基犬，狗狗一臉驚恐撲向女主人，過程維持了20分鐘，最後狗狗被斬死，當時李浩還大叫「以後不聽話就這樣對妳」，之後「姬顏baby」報警並提出離婚，又展示自己曾被家暴的傷勢，事件曝光後，網民一面倒同情女事主，而最終李浩因虐狗而被拘留12日，罰款300元人民幣。

擁有400萬粉絲的女星余心恬也轉載事件，聲討殺狗男。（微博圖片）

遇害哥基犬皮皮。（微博圖片）

李浩斬了哥基犬20分鐘，滿地血跡。（微博圖片）

李浩大叫「以後不聽話就這樣對妳」。（微博圖片）

不過近日事態又有新進展，原來李浩跟妻子認識1個月閃婚，婚姻維持了半年，而李浩一方指責太太婚後出軌，又誘騙他拍下斬狗視頻，現時二人離婚要追討妻子30萬元結婚禮金。至於「姬顏baby」則發文回應，李浩的物業及資產全在父母名下，二人沒有共同財產，而結婚禮金她亦不會退回，她表示「彩禮的事情歸法院判，作為受害方到這一步肯定維護自己的權益，法律意義該我的，我一分錢不讓」，最後她說會對造謠者採取法律行動。其實夫妻緣盡可以選擇離婚，但千萬不要用狗狗出氣和作為離婚的證據。