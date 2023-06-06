2023被低估的6部黑馬陸劇　《漫長的季節》奪豆瓣9分獲封推理神劇

【內地劇集／大陸劇集】2023上半年開出許多口碑陸劇，但也有不少因為宣傳不夠而被低估的好評陸劇，像是默默在豆瓣獲得9分的《漫長的季節》，也有部分是網友評論雖然熱度不高但錯過實在可惜的。



下列馬上整理6部網議意外好看、棄之可惜的隱藏版黑馬陸劇推薦。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《去有風的地方》

《去有風的地方》由劉亦菲、李現主演，講述許紅豆因為閨蜜去世，生活和工作陷入低谷，她獨自前往大理雲苗村的「有風小院」休息調整，沒想到被當地村民的勤勞與韌性，以及他們苦辣酸甜的人生給感動了，藉由重新審視過往、互相幫助，獲得力量重新出發。這部戲被網友封為2023最治癒的陸劇，不過因為同期還有《狂飆》上檔，所以熱度稍顯薄弱。

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二、《愛情而已》

《愛情而已》是由吳磊、周雨彤領銜主演的姐弟戀陸劇，講述坐慣冷板凳的羽球運動員「宋三川」（吳磊 飾），因緣際會認識人生陷入瓶頸的「梁友安」（周雨彤 飾），在梁友安的邀請下，轉職成為網球運動員，彼此並肩作戰開啟第二人生，也在過程中逐漸萌生愛意。劇中一夜情、鑽被窩撒嬌討拍拍、同居生活都充滿粉紅泡泡，讓劇迷直呼「三生友幸」CP甜出姐弟戀新高度，雖然沒有爆紅但劇荒時可以無痛入坑！

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三、《漫長的季節》

《漫長的季節》改編自於小千的原創故事《凜冬之刃》，是由范偉、秦昊、陳明昊領銜主演，李庚希、劉奕鐵、蔣奇明等人特別主演的生活懸疑陸劇，劇情以虛構的中國東北城市樺林為背景，由鋼鐵廠周圍發生的一起碎屍案展開，透過多個人物串連跨越近20年的時空交錯故事，這部戲雖然熱度不高，但在豆瓣上默默開出了9.0高分，看過的網友封之為推理神劇。

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四、《你給我的喜歡》

《你給我的喜歡》改編自施定柔的同名小説，由王玉雯、王子奇領銜主演，講述了閔慧與辛旗相知相愛，卻因一場誤會兩人不歡而散。 多年後，閔慧與辛旗重逢，兩個人在職場上、生活中上演了一幕幕甜虐情深的故事。這部戲是王玉雯、王子奇第三次合作，融合了霸總追妻、破鏡重圓、先居後愛等言情題材，入坑後才發現出乎意料好看！

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五、《花琉璃軼聞》

《花琉璃軼聞》改編自作家月下蝶影創作的同名小說，由徐正溪、孟子義主演，講述以冷面冷心著稱的太子姬元溯和以造作嬌弱示人的花琉璃聯手鏟姦清濁，並且由此生情喜結連理的故事。這部戲雖然沒有《長月燼明》、《星落凝成糖》來得高熱度，但是對比主演徐正溪另一部古裝劇《重紫》，網友評論《花琉璃軼聞》更值得一看。

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六、《九霄寒夜暖》

《九霄寒夜暖》同樣也是一部熱度低，但默默獲得網友好評推薦的古裝劇，由李一桐、畢雯珺領銜主演，劇情結合了奇幻、懸疑元素，講述人族「畏寒」女捕快蘇玖兒（李一桐 飾）與祺族「內熱」少主寒猙（畢雯珺 飾），因關乎兩族的離奇童謠兇案相遇，機緣下組成「溫差搭檔」，攜手尋找案件背後真相，同時化解兩國族危機，這部戲最好看的地方就是兩位主演的高顏值，以及超自然、超帶甜的CP感！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】