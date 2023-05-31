鄺潔楹富二代男友疑陷財困欠債百萬　霸氣喊話：我唔會袖手旁觀

無綫劇集《一舞傾城》播出以來討論度極高，由其鄺潔楹（Judy）飾演的角色「細細粒」為還賭債出賣身體，最後更慘被富豪SM，幸好她的慘烈付出得到收穫，羸盡全城討論度。不過人紅就是非多，近日《香港01》收到讀者爆料，指Judy富二代男友一年半前在銅鑼灣與友人夾份開設Omakase餐廳陷入財困，更疑欠債100萬。今天(30日)鄺潔楹接受《香港01》訪問，表示是有人想借她名氣奪好處。



鄺潔楹（Judy）飾演的角色「細細粒」為還賭債出賣身體，最後更慘被富豪SM，幸好她的慘烈付出得到收穫，羸盡全城討論度。（梁碧玲攝）

鄺潔楹（Judy）今天出席劇集《一舞傾城》宣傳活動。由於《香港01》收到匿名者的獨家爆料，指Judy富二代男友Ricky Yung開的Omakase餐廳陷入財困，更有幾十萬裝修費未找，由於裝修公司無錢出糧，因此連累基層工人無錢開飯，但同一時間餐廳又洗錢買獎宣傳，而報料人聲稱有法庭文件，顯示欠債100萬，雖然報料人因涉及法庭文件關係未能公開，但是Judy似乎真金不怕紅爐火，今天接受《香港01》訪問親自開腔回應此事。

鄺潔楹（Judy）今天出席劇集《一舞傾城》宣傳活動。（梁碧玲攝）

鄺潔楹指男友財政運作正常

Judy稱：「最近我嘅曝光比較多，所以變咗有一啲人製造一啲不必要嘅新聞，因為以我所知，佢嘅財政所有嘢都係正常，佢都冇擔心啲咩，所以我諗有啲人係想透過呢個途徑，可能去獲得一啲好處，可以話係不實嘅報道。」



鄺潔楹續指男友無收到任何威脅，但不排除有人搞小手腳：「至少我覺得如果嗰個人覺得可以咁樣影響到我，可以借助我名氣去搞呢啲咁嘅事，咁我覺得，至少可以話可能係我最近多咗人識。」

Judy認為有人想借她名氣攞着數。（梁碧玲攝）

Judy同拍拖年幾的富二代男友Ricky Yung愛得火熱，如男友真遇財困，自己亦不會袖手旁觀：「首先我哋都OK，如果你話去到有財政困難，我都唔會袖手旁觀，不過多謝大家關心，咁我哋都非常健康地生活緊。」