東張西望｜87歲伯伯忽然失去公屋單位　原來關佢前妻事

今日（30日）的《東張西望》講到87歲不識字的余伯稱被人騙去了公屋單位，余伯本身靠綜援渡日，房署有一天突然說要收回他的單位，原來於2月14日房署的梁小姐約見後叫他於交件上簽名，之後便失去了公屋。

余伯指2月14日時房署梁小姐約見他，他指梁小姐拿出一張紙說：「對你有好處，你簽名啦，簽啦，對你好，可以有著數㗎！」不識字的余伯簽了那份文件後，梁小姐便說：「你承認退還單位！」余伯又指梁小姐沒有清楚解釋文件的內容，最後梁小姐只叫他等通知，3月底便要遷出單位。

余伯指2月14日時房署梁小姐約見他，之後便被人騙了單位。(節目截圖)

余伯多番調查後才發現被遷出單位是原來與4年前的一段婚姻有關，余伯數年前經朋友介紹下認識內地的前妻，但結婚後才發現她有一個兒子。而前妻拿到單程証後便帶著兒子到香港，成功申請到公屋，並成功入藉，而前妻亦在香港找到工作。前妻於工作時認識了另一名男性朋友，每天早出晚歸，余伯亦說前妻抱著他叫另外一名男性的名字，所以最後決定離婚，這一段未夠一年的婚姻亦走到終結。

余伯多番調查後才發現被遷出單位是原來與4年前的一段婚姻有關。(節目截圖)

余伯指前妻是有心機來奪取他的單位，而他亦向房署上訴，提出覆核申請並表明自己受傷不能工作，亦需要長期覆診，所以不願搬離單位。余伯在上訴過後接到房署的信件指要他於7月31日前遷出單位，而他亦十分徬徨，希望能夠原區安置他。余伯指兒子並不是他親生，為什麼要他負上這個責任，令他失去居所。

余伯指前妻是有心機來奪取他的單位，而他亦向房署上訴。(節目截圖)

《東張西望》亦幫余伯聯絡房署梁小姐，清楚解釋到底當日他簽的是什麼，房署職員了解後便指一對夫婦離婚只可以得一間公屋：「在雙方未能達成共識嘅情況之下呢，房屋署會將間屋判畀有撫養權嘅一邊，而你前妻獲得撫養權。」亦說梁小姐叫他當日簽的文件其實與單位被收沒有直接的關係，而梁小姐亦有與職員說因為余伯年紀大及需要照顧，所以轉介給家福會。