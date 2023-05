劉穎鏇(Tiffany)早前因為於劇集《隱形戰隊》中經常以小背心示人而引起注目,亦有網民數她到底有多少件小背心,而她之前亦有透露過因為這套劇集,所以操練了二頭肌及三頭肌,而小背心亦可以突顯這兩個部份,所以經常「騷肌」。

昨日(30日)Tiffany在社交平台上載了一輯「下半身失蹤」的照片,並寫下:「when you try to take serious photos, but end up hysterically laughing.」(當你試圖認真拍照,但最後卻歇斯底里地大笑。)今次Tiffany就收起二頭肌及三頭肌,穿上了藍色有袖「one piece」,但重點是「下半身失了蹤」,她還露出大長腿。白滑的長腿再加上她甜美的笑容,十分搶眼。

劉穎鏇下半身失蹤?(ig@itstiffanylau)

