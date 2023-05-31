楊思琦娘爆造型裝可愛跳「挖呀挖」　網民勸：保持港姐形象好嗎？

2001年香港小姐冠軍楊思琦育有一子一女，為賺錢養家及供樓，近年專注內地發展，並不時在社交平台分享影片與網民互動，保持人氣。日前思琦在小紅書分享一條以「我的花園種子」為題的唱歌跳舞影片，模仿憑洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」一夕竄紅的湖北靚女幼稚園黃老師唱《小小花園》，怎料一身娘爆打扮加誇張表情，惹來網民抨擊扮可愛，不留情面說：「請你保持一下香港小姐形象好嗎？」

楊思琦扮花。（小紅書@楊思琦）

又派心心。（小紅書@楊思琦）

44歲的楊思琦穿上一條白色連身裙，疑因為胸口交叉款太性感，她索性在裏面再加一件肉色tube top打底，完全欠缺美感，娘味甚濃，着出了阿婆絲襪的感覺。片段中，思琦好賣力跳舞裝「可愛」，幾乎全程擘大個口，又做出誇張的表情，以及扮花、派心等動作。不少網民看片後紛紛留言表示睇到好尷尬，寫著：「很幼稚，建議不要拍這種」、「點解要加肉色top同扮幼稚」、「請你保持一下香港小姐形象好嗎？」、「真的不覺得尷尬嗎？？」、「這麼大年紀不要裝可愛 實在受不了 很油膩 尷到不行」「個肉色打底bra好肉酸」、「救命呀，唔好咁啦！」、、「其實可以上衣換同色背心，不要露出肉色部份，真係有啲尷尬」、「件肉色打底，好似個肚做咗個大手術咁，好核突」、「思琦妹個樣真係好靚好甜、不過着衫品味就….」 等等。

楊思琦表情同動作都好誇張，但重點係裏面嘅肉色打底，娘味甚濃。（小紅書@楊思琦）

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楊思琦經常分享生活照跟網民互動：