姜濤曾要求公司雪藏自己　鼓起勇氣先睇叱吒：同大家一樣我好難捱

姜濤以「插班生」形容新歌《Dummy》 ，並透露錄音過程進行了很長時間。不過，姜濤話之後的歌會比較輕鬆。

姜濤日前推出新歌《Dummy》，今日（31日）他接台商台節目《叱咤樂壇》訪問時，透露原來年初在叱咤頒獎禮表演後，曾打算一年唔出歌。「通常一落台都會flash back自己嘅表演，但已經覺得有啲唔對路，不過冇諗過個報道海量式，都算係自己呢5年最deep一段時期。」姜濤表示雖然冇刻意收埋自己，但有同公司要求停工：「我話『不如你雪我』，因為都希望有時間去思考番啲嘢，因為前幾年無論係MIRROR定自己都衝得太快，太多嘢太快得到會好易迷失。」

姜濤認為西九音樂節他人生中最重要一次的演出。（資料圖片）

沉澱期間，姜濤表示在MIRROR兄弟面前扮冇事，而他亦感謝大家「對我嗰種唔使出聲嘅關心」，而公司管理層亦深明他的性格，所以未有多言。姜濤在二、三月時收到花姐通知今年將會舉行個人演唱會以及有西九（四月)演出，當下他曾想過拒絕。「好快覺得唔應該逃避，所以西九係拎晒自己學嘅嘢去博一次，而第一首確定要唱嘅係《鏡中鏡》。」

姜濤表示受傷後，醫生曾向他表示「你之後未必跳到舞」，情況並不樂觀。而在康復期，他本身需要靜養，但他竟然偷落街跑步，十分大膽。如今腳的康復程度比預期中好。（ig圖片）

訪問中，姜濤提到平時一定會睇返自己演出，但叱咤頒獎禮後，他已經唔夠膽睇自己當晚的演出。「有日扚起心肝，開咗電視，我屋企電視仲要好大，企喺最近位置。我一定要搞清楚發生咩事，我唔可以去逃避。我不嬲有本簿仔寫下表演好同唔好，例如擺手幅度，但嗰排真係唔夠膽，但我都覺得一定要做返呢件事。最後開電視睇，捱過咗嗰三分鐘，同大家一樣，我都好難捱，但睇完之後真係『哇』。不過唔緊要，發生咩事情逐一解決，首先係減肥。」姜濤曾自問有否後悔出演西九音樂會，但他至今仍是無悔，並謂：「每一個藝術者最想表達最真實情緒，從而令觀眾得到共嗚。而我當時係想表達受傷之前的憤怒，想證明嘅急切心態，所以唔後悔，只不過我唔成熟、脫離表演本質嘅方式去做。」

姜濤亦有透露演唱會的進度，並希望大家到時可以見到不一樣的演唱會。(資料圖片)

姜濤透露《Dummy》中的笑聲部分，是在錄音過程中臨時加入的。「唔只大家想自，自己內心都想笑自己。係諷刺、流著淚地笑。錄音時都有眼濕濕，笑到最後都難過，講真發生咁嘅事情必個會唔難過，所以自己笑到最後都有啲傷心。」姜濤表示如今已經完成釋懷，並指每件事都有兩面，又寄語年輕人不要只看一面，事關如果能夠睇到壞事情背後的意義，一定會有進步，而他亦希望自己可以永遠保持正面的心態。姜濤又透露在沉澱期間，看不了少心靈雞湯以及好與壞的評論。「人哋對你嘅任何攻擊，你覺得係用石頭丟自己，但可能分分鐘丟嘅唔係石頭而係金，所以你哋鬧我嘅任何嘢，我都當係金。」