朱千雪升做講師網上直播分享心得　透露幾時返TVB拍劇

2012年港姐季軍朱千雪（Tracy）已經淡出幕前工作，2015年向TVB請假一年讀書，之後再進修城市大學法律博士學位。2020年朱千雪正式轉行成為執業大律師，但她仍然活躍於社交平台，間中亦會分享她的生活點滴。

朱千雪即使淡出幕前仍受高度關注。（Instagram/@tracytschu）

昨日（30日）朱千雪在社交平台上載了「殘樣」並寫下：「Tax season（稅季）」相信到了稅季她便很忙，因從相中可見枱上放滿了單據及文件，並露出苦惱樣。但網民不但沒有被她的素顏照嚇到，反而大讚她很可愛，指她愈來愈年輕。

朱千雪在社交平台上載了「殘樣」。(IG@tracytschu)

除此之外，朱千雪去年更開始兼任HKU SPACE LAW的法律行政人員高級文憑的講師，上周四（25日）現身網上直播分享會，分享讀書時及成為法律行政人員工作的心得。朱千雪指自己畢業並非多年，所以經驗不多，但仍然努力與大家分享好所得到的資訊。

朱千雪去年更開始兼任HKU SPACE LAW的法律行政人員高級文憑的講師。(facebook圖片)

參與分享會的同學亦很湧躍向朱千雪發問，亦有人問到會否因為她曾是藝人，而現在做大律師會接更多的案件，她則回答：「因為我哋係唔係都你事務律師搵我哋㗎嘛，咁所以佢哋背後點講我哋唔知，好少會直接問係唔係你約我定客指定。」至於與TVB仍然有合約的她是否有機會回娘家拍劇，她則說沒時間，所以大家短時間內都不會在TVB見到朱千雪了。

參與分享會的同學亦很湧躍向朱千雪發問。(facebook截圖)

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