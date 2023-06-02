何艷娟激罕淡妝好清純　結束爺孫婚姻5年繼續富貴一餐豪食6000蚊

現年31歲的2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）於2018年7月跟比她年長40年，擁有30億身家的澳博高層吳志誠結婚，婚後即躋身名流社會的富貴愜意生活，周身名牌，且經常周遊列國，日子過得非常享受。她於2019年5月卻突然於IG宣布離婚的消息，兩人的一段爺孫戀終告結束，不過離婚後她的富貴生活依舊，有傳她收了3億贍養費，又曾傳出她火速再戀上百億富商，愈愛愈富貴。回復單身的她依然過着名媛似的生活，繼續享受人生。



Katherine日前就相約了公關好友鄭紹康 (Francis) 飯聚，補祝對方生日。她宴請Francis的日本餐廳今年榮獲米芝蓮一星餐廳，主打食Omakase （廚師發辦），晚餐一位要港幣$2500連加一服務費，還未計飲品，或其他特別Order，可謂相當昂貴，Katherine出手果然闊綽！

Francis於IG post了他與Katherine當日的合照，多謝她請客，並留言寫道：「I always think Katherine is one of the most successful Miss Hong Kong!! (我一直覺得Katherine是最成功的港姐之一)」相中的Katherine難得地以淡妝示人，立即減齡不少，且增添幾份清純感覺，比濃妝艷抹更靚女。

點撃下圖睇何艷娟難得淡妝以及她的富貴生活：