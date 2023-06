何艷娟激罕淡妝好清純　結束爺孫婚姻5年繼續富貴一餐豪食6000蚊

現年31歲的2014年港姐季軍何艷娟(Katherine)於2018年7月跟比她年長40年,擁有30億身家的澳博高層吳志誠結婚,婚後即躋身名流社會的富貴愜意生活,周身名牌,且經常周遊列國,日子過得非常享受。她於2019年5月卻突然於IG宣布離婚的消息,兩人的一段爺孫戀終告結束,不過離婚後她的富貴生活依舊,有傳她收了3億贍養費,又曾傳出她火速再戀上百億富商,愈愛愈富貴。回復單身的她依然過着名媛似的生活,繼續享受人生。



Katherine日前就相約了公關好友鄭紹康 (Francis) 飯聚,補祝對方生日。她宴請Francis的日本餐廳今年榮獲米芝蓮一星餐廳,主打食Omakase (廚師發辦),晚餐一位要港幣$2500連加一服務費,還未計飲品,或其他特別Order,可謂相當昂貴,Katherine出手果然闊綽!

Francis於IG post了他與Katherine當日的合照,多謝她請客,並留言寫道:「I always think Katherine is one of the most successful Miss Hong Kong!! (我一直覺得Katherine是最成功的港姐之一)」相中的Katherine難得地以淡妝示人,立即減齡不少,且增添幾份清純感覺,比濃妝艷抹更靚女。

