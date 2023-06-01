新聞部一姐麥詩敏效力無綫8年終離巢　同事爆專心做人妻

無綫新聞台首席主播麥詩敏有「新聞女神」、「無綫新聞部一姐」等稱號，效力無綫8年的她，日前剛宣布封盤成為人妻，但原來她已決定離巢，新聞部同事紛紛道別跟她講拜拜，髮型師更爆料指她享福做少奶奶！



新聞女神麥詩敏15年加入無綫新聞部，去年擢升為無綫新聞台首席主播，日前剛宣布在英國接受男友求婚，即將做人妻！正當大家以為她只是放假，但麥詩敏原來已疑似離巢，從髮型師貼的合照所指，她將專心享褔做少奶奶！今日不少新聞部幕前及幕後人員貼出與她的合照，周可茵與她都手執疑似散水禮物，寫住「Morning Partner」及「Bye Bye」的貼圖；而徐俊逸亦都貼合照，並寫上「All the best」。

麥詩敏日前剛在英國接受男友求婚。（IG@glorrrrr）

髮型師用上《Spy Family》濾鏡，更說麥詩敏專心做少奶奶。（IG@glorrrrr）

麥詩敏是《警訊》經典主持麥振江的女兒，麥振江是第3期無綫藝員訓練班畢業生，曾與七位警隊「一哥」交手，除了曾引薦愛女客串《警訊》，又鼓勵她於15年加入無綫新聞部。

麥詩敏曾客串《警訊》。（電視截圖）

麥詩敏曾因口誤把「中東呼吸綜合症」讀成「中東呼吸中級綜合 呼吸中東 呼 中級呼吸 中東呼吸綜合症」而一舉成名惹來網民關注，其後憑住亮麗形象及專業表現，幾年間火速上位，去年更榮升無綫新聞台首席主播！本年2月27日是她31歲生日，但她仍敬業返工，報道「蔡天鳳碎屍案」時疑因案情太殘忍而一度眼濕濕，讓網民我見猶憐。

本年初麥詩敏報道「蔡天鳳碎屍案」時，疑因案情太殘忍而眼濕濕。

麥詩敏稍後的路向引起觀眾好奇，到底她會轉公司、轉行還是全職做少奶？相信要留待她稍後公布。

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