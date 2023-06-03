林作抽荷里活廣場兇案水被轟冷血即刪po　發聲明解釋：堅決不道歉

昨日 (2/6) 鑽石山荷里活廣場發生斬人兇案，兩名女子慘遭一名男人用魚生刀狂斬，終告不治。兩名女死者分別是26歲和22歲，她們與39歲的男疑兇並不認識，兇徙行兇手法極度殘忍，刀刀攞命，畫面令人震驚。市民都為死者深表難過，同時亦痛斥疑兇恐怖冷血。正當全城都為事件感到悲痛，有「抽水王」之稱的林作竟然以此事借機抽水，隨即惹來網民圍剿。

鑽石山荷里活廣場發生兇殺案。`（網上影片截圖）

林作昨日在社交網上就事件發了多個post，又表示：「邊個夠膽抽呢單嘢水嘅死全家」可是，他的其中一個post就上載了一張他與疑兇的併圖，相中的他更刻意穿上與疑兇相似的背心和短褲，甚至同款波鞋，並與疑兇擺出差不多的甫士。林作寫道：「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對、EU 42 UK 7.5 US 8.5，9成新，$399，Nike裡面最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着，逃跑一流」明顯是抽兇案水。

林作竟然出post抽兇案水。(ig截圖)

網民看完林作此post即紛紛留言鬧爆他，又於討論區開post聲討他指他簡直離譜，無人性、抽水言行可恥缺德，林作未幾即火速刪除帖文，但不少網民已經截圖，繼續炮轟他，有網民甚至表示：「我backup比你喲客睇，你個人幾x黑心，呢啲慘案你都要抽水。」不過林作卻懶理網民抨擊，還解釋自己是故意刪post：「之前有位高人告訴我，其實玩delete post係最高招。果然，連登仔係永遠都會中計。沒有你哋，我唔會有今時今日的成就。連登男神，實至名歸。幫埋你哋推」

林作就事件表示唔會抽水。(fb截圖)

他又就今次被指描水事件發聲明列點解釋，另外，他會於今日下午4點直播帶貨期間，親身回應。他強調：「不是道歉，而是辯論大會。不服來辯！4點見」然而他隔了一會又把此post刪了。

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