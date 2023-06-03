陳奕迅歎茶記引網民猜測神秘女伴身份　徐濠縈曬撐枱腳相宣示主權

歌神陳奕迅（Eason）日前現身大坑一間街邊茶記大歎美食，更被網民捕獲。相中所見，Eason當日身穿藍色T恤及黑色短褲，坐在室外路邊位置，而他的對面就坐着一名女子，兩人一邊傾偈一邊歎茶餐，期間Eason講到興起時更高聲大笑，心情大靚！Eason以「街坊Look」食茶記的照片在網上流傳，不少網民都十分好奇該神秘女伴的身份，當中有人猜測是Eason老婆徐濠縈（Hilary），亦有人認為似女兒陳康堤，或是Eason經理人甘菁菁，掀起網民熱議。



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Hilary近日以一頭金髮示人。（IG@hilaryxtsui）

不過有網民就指應該不是Hilary，因她近日以一頭金髮示人，與相中女子髮色不同。雖然未知該同行女子的身份，但Hilary昨晚（2日）就在社交平台與老公Eason撐枱腳的照片，相中所見，雖然Eason未有露出全貌，但一班粉絲仍可一眼認出偶像，身穿灰色T恤的Eason坐在Hilary對面，從照片定位可見，兩人身處灣仔一間茶餐廳，出名食雙丸河及牛腩河，人均消費100元以內。其實Eason同Hilary一向愛得低調，甚少曬恩愛，不過今次Hilary就難得Post出同老公撐枱腳的照片，公開放閃，宣示主權！