日本AV女優將襲港　超紅楪可憐皆Mitsuki見粉絲落埋夜場打碟

近年揭起一股AV女優熱潮，先是有三上悠亞退役，又有港產第一位AV女優索海霖誕生，亦有不少日本AV女優到港做DJ打碟，日前在港出世的日本AV女優相澤南更引起台港不少宅男注意。



日本AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）。（Twitter圖片）

日本AV女優 真矢 みつき （Mitsuki Maya）。（Twitter圖片）

原來再過幾日也有從日本AV女優飛到香港出席粉絲見面會和派對。據知到時日本新一代頂流AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）和 真矢 みつき （Mitsuki Maya）將會首度蒞臨香港觀光旅遊，6月8日更會出席由Moon Island舉辦的粉絲見面會以及於中環放場舉行的MIMI Wonderland派對中，做DJ打碟表演。

日本AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）。（Twitter圖片）

楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）

楪可憐為日本現時最炙手可熱的新生代演員，22歲的她甫出道就已引起日本業者的注意，在2021年8月，在由三百名讀者票選的FLASH雜誌2021性感女演員排行榜中，她更被選為第14位。甜美精緻的樣貌加上年輕又有曲線的身材，完美演繹了何謂反差萌。

日本AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）。

日本AV女優 楪カレン（楪可憐 / Karen Yuzuriha）預告到港。（Twitter截圖）

日本AV女優 真矢 みつき （Mitsuki Maya）。（Twitter圖片）

真矢 みつき （Mitsuki Maya）

Mitsuki擁有獨特的，陽光的南國氣息。自2018年出道起就以「kawaii」的笑容俘虜了萬千宅男的歡心。歷年來她參與過無數的作品拍攝，需要特別一提的是，除了演技以外，她亦推出過屬於自己的歌曲。

日本AV女優 真矢 みつき （Mitsuki Maya）預告到港。（Twitter圖片）