林作記招持續更新丨可以向死者家屬道歉：一定會為佢哋發聲

言論出位的林作，在鑽石山荷里活廣場發生駭人命案當日，於社交平台放售一款與涉案疑兇的同款波鞋，並標榜「逃跑一流」，引起全城圍攻。6月3日林作任職的保誠保險公司在fb發表聲明指，「知悉有個別理財顧問就近日社會悲劇作出不當言論和行為，這與我們公司的價值觀背道而馳」，經內部調查後決定與其終止合約。

林作今日在律師David陪同下，在其位於中環半山寓開記者招待會。林作一開始便列出三點聲明：

1.事件上未任何客戶受到影響，因為其保險業團隊，包括助手、秘書仍在公司「睇住」，沒人有在任何利益上受損。

2.林作旗下有80名保險從業員，有指部份從業員暗指不會跟隨林作離職。林作指不存在「割蓆」，而是他要求從業員繼續留守，因為要對客戶忠誠及盡忠職守，要求80人都要做到。

3.林作稱有非常多客戶在24小時內向他前公司作出投訴，要求解釋點解公司為何要將客戶理益，放在網民之下，認為網民的指控是「莫名其妙、極端」及涉及恐嚇字眼，要求林作在社交平台公開客戶公開相關訴。

公司話林作違反守則，他指：「違反社交媒體守則? 講唔通，過去幾年小弟抽火水事件不少，有傳媒統計過去一年都有成七單抽水事件，無論抽死人水、DNA水，都有不同程度發生，但呢啲未視為任何問題。」

「今日同樣地兼冇違反專業操守下，我係唔同意公司。第二樣，我極度唔同意，雖然我會向佢要求攞出更多解釋，話我同該公司嘅價值觀背道而馳，我中文唔太好，背道而馳即係反轉、掉反轉嘅意思，呢個罵名不能接受。呢個係公司不尋常舉動，如果你咁大間公司有咁嘅言論，我無名小都要保護自己，我唔同意呢個講法，如果講價值觀背道而馳係好嚴重指控，佢善良我就邪惡等等。公司要畀交代呢個言論咩意思，否則會影響到我之後工作。我哋會以書面覆返公司，有進一步消息再同大家講。」

會唔會為事件道歉？

「呢件事我冇任何道歉意願，言論自由喺今日今日嘅香港更加值得保護，好多人未必同意我講法，但絕對維護我講嘢嘅權利。呢樣嘢我一定要維護到。預告嚟緊絕對有下一步行動，對住我採取咁嘅策略，無論公關上、管理上都未必係好嘅做法。打就企定，最多逃跑，我唔會參戰。我非常認為如果兩個死者（家屬）呢刻，為我嘅言論感到悲傷，我就太大影響力。我相信死者家人而家係好傷心，如果佢哋需要我幫助，一定會為佢哋發聲。（如果死者家屬要你道歉？）絕對道歉，損害到屋企人心情，我一定道歉。我一直咁諗，唔特別出Post去講R.I.P.，唔代表冇同理心、同情人，掉轉往往只係刷存在感，我出過好多Post，包括叫政府正視精神病患者，但冇人留意，冇人睇得明我嘅黑色幽默。我認為呢件事唔應該剩係專注兩家人感受，要專注全港人，全港人個悲傷更多人來自恐懼，只有面對而唔係避談，先可以放低恐懼。舉例，我唔同意有慈善組織或官員出嚟話停止傳播片段，我唔認為逃避唔講唔傾係面對呢件事嘅做法。」

點解六月咁多事剩係抽呢單？

「呢個觀眾選擇性失明，我係每一日不停抽，所有嘢我都發表言論。重點係，如果冒犯到人，唔代表我真實價值感係咁，好多人知我真實係點，同藝人喺人面前一樣，只係一個人設，甚至公司。如果濫用言論自由，應該係有刑事上，如果道德上，表面我可能樣衰衰，實際上係好人，我相周圍眼光係雪亮。」

麥明詩畀like？

「掉轉佢有單嘢，我唔會作出任何回應，雖然分手不是朋友，但應該保護對方。聽講佢畀完又收like，我冇特別諗法，亦冇特別感覺。」

以後會否收口？

「我唔會為任何言論後悔，只會視為人生經歷。我唔係一個只顧自己嘅人，不識得去談判、妥協嘅人，呢個唔係我，係非常好同容易被說服，只係有自己諗法同理念。」

向家屬最後說話...

「呢件事反映我哋香港社會人有好多壓力，未必係一批，但政府應該多關注有精神壓力嘅人，正視呢個問題，加大力度改善，一個都嫌太多，如果我能令社會關注我係十分願意。」