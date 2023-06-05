全民造星｜藍組招外援實力碾壓紅組　網民：偶像派對實力派

今年加入band battle 。

《全民造星》今晚（5日) 播出一集，展開第二輪對決，每組進行兩個項目對決，第一個分別係跳舞或者首次加入嘅band battle，第二個係自選項目。指定項目由5位評判撳燈決定勝負，落敗組別所屬嘅大組即時背負兩個淘汰名額，喺整個回合完結後，導師需要喺隊伍之中淘汰累積名額。換言之，5輪對決之後，將會累積10個累積名額。去到自選項目表演時，落敗小組將即場淘汰1位導師指定人選。經過5輪自選以及指定對決後，總共有20人被淘汰。

紅、藍組各自再分6小組。

紅、藍組各自再分6小組。

最先上場band battle嘅係「Fung莎星辰（藍組)）」E小組成員包括:Jason Loi、Mark Cahn、宇軒、Howard、樂樂以及Adam Sang，全部都係音樂人，雖然因為有兩套鼓，喺排練時有啲亂，但問題好快得已解決。一曲《聖馬力諾之心》聽到連評審都十分投入。

藍組band battle時 ，因為加入兩位結他同Bass手 ，有網民覺得唔公平。

「蓄安多芬（紅組）D小組成員分別有Hayden、Andy、Nathan、Kim、Hei、David。實力明顯差Fung莎星辰E小組一截，加上大家比較內斂，唔使講都感受到大家嘅尷尬……同樣係唱《聖馬力諾之心》，但走校園風，Nathan唱到最後仲十分感觸。之不過，蓄安多芬D小組最終未能打動評審，以4比1落敗。

紅組似學生夾band，感染力強，但實力明顯輸藍組一截。

評審之一王君馨有解釋自己雖然好享受D小組演出。「佢一開始有少少唔穩或者走音，某啲位令到人聽到有啲唔舒服，就係嗰幾下。同埋因為藍組真係好穩，今日技術發揮好好。」不過節目播出後，唔少網民都認為紅組感染力的確比較強，而藍組喺band battle時，除咗6位參賽者之外，另外有2位結他同Bass幫手，喺技術層面上，似乎對紅組有啲唔公平；亦有網民認為首輪battle 有如偶像派同實力派比鬥，藍組本身已經牌面贏晒，而紅組其實並唔算太差， 只係算在技術分。