陳偉霆回應違規泊車被保安教育是誤會？　自爆做測試方向感為零分

陳偉霆（William）5月中被網友曝光在北京某小區內違規泊車，還被保安教育了一番，引起熱議。日前，他發布健身Vlog，在片中回應了當日事件。



陳偉霆5月中被網友偶遇違規停車。（網絡圖片）

陳偉霆表示，當時被拍之後，有網友笑自己站「內八字腳」，又改名「陳違停（指違規停車）」等，忍不住自嘲一番：「我也不太想解釋這個東西，我應該怎麼說起呢？我跟保安大爺聊得挺開心的，那個兄弟（偷拍者）也沒放我跟保安大爺握手的圖片，和和諧。因為我們平常去那個健身房下面停了很多摩托車，所以平常我們去訓練的時候也可以把摩托車停下來，剛好那天大爺說最好別聽那，然後我們就挪了一下位置。」他大讚道：「那個大爺特別有禮貌，之前我開摩托車的時候還問我，靚車，那個發動機好大，很快吧，他指著我的油箱說這個是發動機，太可愛了，那個大爺一直保持微笑，我特別喜歡那個大爺。」

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除此之外，陳偉霆還自曝方向感「缺陷」，他透露以前曾做過掌紋測試，有科學家根據掌紋分析哪方面有天賦，哪方面是弱項：「他（科學家）說我的模仿能力強，後來說我最弱的地方，是極端的，就是我的方向感，基本上到達了一個零分的狀態。」說完自己也大笑不止。