王君馨空降ViuTV《造星V》做評判　睇中兩小鮮肉邀任演唱會嘉賓

王君馨(Grace)兩年前離巢TVB,由演員轉型做獨立歌手。回復自由身的她,繼訪談節目《Chat It Out》後,再一次現身「隔籬台」ViuTV,為第二回合的《全民造星V》擔任評判。Grace將於後日(8日)在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》,為提攜新一輩,她特別邀請了《造星V》的1號王鋒及18號Owen賴天恩一齊演出,讓他們有更多舞台經驗。

日前Grace與王鋒、Owen進行綵排,她大讚兩位新人表現超出水準,她說:「佢哋喺全民造星訓練咗一段時間,嚟到舞蹈室後,好快就進入狀態,見到佢哋嘅進步我都感到好欣慰。」為了獎勵二人和一班努力排練的舞蹈員, Grace自掏月腰包買了珍珠奶茶給大家,作為休息時間的小驚喜。

王君馨為演唱會綵排。

Owen(左)同王鋒(右)率先跑出,有機會做Grace演唱會嘉賓。

為準備今次演唱會, Grace直言感到好大壓力,她說:「一來對自己要求好高,二來擔心自己嘅歌曲不足夠,又要擔心觀眾嘅反應。」據悉Grace演唱會的VVIP門票已經全部售罄,讓她放下心頭大石。除了自己的歌曲,她還會以不同語言演繹大家熟悉的音樂。為了報答大家,她會用汗水和熱情為觀眾呈現一場夏日Party演唱會。

Grace將於後日(8日)在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。(IG@gwgurlie86)