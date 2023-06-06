王君馨空降ViuTV《造星V》做評判　睇中兩小鮮肉邀任演唱會嘉賓

王君馨（Grace）兩年前離巢TVB，由演員轉型做獨立歌手。回復自由身的她，繼訪談節目《Chat It Out》後，再一次現身「隔籬台」ViuTV，為第二回合的《全民造星V》擔任評判。Grace將於後日（8日）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》，為提攜新一輩，她特別邀請了《造星V》的1號王鋒及18號Owen賴天恩一齊演出，讓他們有更多舞台經驗。

日前Grace與王鋒、Owen進行綵排，她大讚兩位新人表現超出水準，她說：「佢哋喺全民造星訓練咗一段時間，嚟到舞蹈室後，好快就進入狀態，見到佢哋嘅進步我都感到好欣慰。」為了獎勵二人和一班努力排練的舞蹈員， Grace自掏月腰包買了珍珠奶茶給大家，作為休息時間的小驚喜。

王君馨為演唱會綵排。

Owen（左）同王鋒（右）率先跑出，有機會做Grace演唱會嘉賓。

為準備今次演唱會， Grace直言感到好大壓力，她說：「一來對自己要求好高，二來擔心自己嘅歌曲不足夠，又要擔心觀眾嘅反應。」據悉Grace演唱會的VVIP門票已經全部售罄，讓她放下心頭大石。除了自己的歌曲，她還會以不同語言演繹大家熟悉的音樂。為了報答大家，她會用汗水和熱情為觀眾呈現一場夏日Party演唱會。

Grace將於後日（8日）在旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》。（IG@gwgurlie86）