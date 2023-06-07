Tyson Yoshi讚Do姐拍節目快狠准超早到　爆女友泰國撞鬼反應爆笑

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）今（7日）午現身又一城「Mega House Festival in Hong Kong」宣傳動漫手辦。剛染了一頭青綠色頭髮的Tyson在人群中相當顯眼，他大方自嘲「青頭仔」，之所以轉變形象，是因為6月即將為第三張專輯拍攝新MV，希望增添新鮮感，預計8月推出新專輯。新專輯由Tyson一手製作，與許多台灣優秀製作人合作，一向為音樂使錢不手軟的「程老闆」笑言今次決定打算慳啲使，但都會「應使則使」。



歌手Tyson Yoshi（程浚彥）今（7日）午現身又一城「Mega House Festival in Hong Kong」宣傳動漫手辦。（陳順禎 攝）

談到上次邀請日本知名AV女優三上悠亞任《Be mine》MV女主角，Tyson稱今次MV打算改由邀請專業演員合作，他說：「因為我發現我好用心拍嘅劇情呢，啲Comment section係冇人理㗎，全部都係三上呀三上呀！」Tyson透露即將推出的新曲為《if i die tonight》、《Self-made Something Pt.2)》的前傳，推出後便正式完成三部曲系列。

Tyson邀請日本人氣AV女優三上悠亞參演MV《Be mine》。

Tyson早前飛往奧地利與Do姐（鄭裕玲）拍攝HOY TV旅遊節目，他表示感覺「OK呀，好Chill。我以為拍電視好耐㗎嘛，但點知可能同Do姐拍嘢嘅關係，好Pro呀，快狠准，輕鬆玩住就收工。」Tyson透露就算早到半粒鐘，都不及一向出名注重時間觀念的Do姐早到，要早到，他說：「準時係唔夠㗎！試過最早到係半粒鐘，但Do姐已經坐定定喺下面。（有冇壓力呀？）壓力係有嘅，但又點呀，都要早到㗎啦！（有冇贏過佢？）冇，真係冇贏過佢。」

Tyson大讚Do姐專業又親切，「印象中佢氣場好勁㗎嘛，但我哋出發去唔同景點坐同一架車，就發現佢好Nice、好Chill，冇架子，呢一點我都好Surprised，今次拍得好舒服。」

Tyson Yoshi同Do姐早前出發到奧地利拍旅遊節目。（IG@tysonyoshi）

Tyson首次拍旅遊電視節目，他坦言掛住記旅遊景點資訊，搞到不懂畀反應，但幸好有Do姐傍住：「有啲咩漏咗，Do姐都會救返我。」問到有否同Do姐一齊做Gym？Tyson透露特地外出搵奧利地靚Gym Room，故無緣在運動上切磋交流：「Do姐都有做運動嘅，但Cardio（有氧運動）多啲囉！立眼見到酒店個Gym Room咁細就走咗啦，所以無緣一齊做。」

Tyson讚Do姐親切又專業。（陳順禎 攝）

早前女友Christy到與姊妹到泰國旅遊，大曬性感蜜桃臀，Tyson表示：「泰國係一齊去，但女仔要揀啲好靚嘅酒店。我嗰日已經出發咗去維也納㗎啦，佢就同女仔去啲靚靚Villa影吓呢啲相，我就係間酒店Gym Room Ok就Ok㗎啦！」他不介意女友大曬姣好身材，並指女友會曬出福利照，無須偷拍：「佢鍾意露乜都得嘅，大家睇呢啲咪得囉，唔使偷拍啦！」

Christy大曬完美蜜桃臀。(Christy ig)

講講吓泰國之旅，Tyson突然自爆Christy一行人在酒店撞鬼！Tyson直言：「佢哋住嗰間酒店全部人撞鬼。耳邊有人講嘢，啲燈又亂跳又盛。同埋吹吓佢塊面；落去買嘢，間房冇人，咖啡機係咁噴水。佢哋網上分享經歷，啲網友就話呢間出咗名（撞鬼）㗎喎。」

Tyson Yoshi同女友Christy身材都好好。 (ig@c.705)

問到有否安慰女友，Tyson反應相當「直男」：「我話唔好驚囉！我話要同佢溝通呀嘛。」他又分享以前在英國靠溝通驅鬼經歷：「之前英國都試過嘅，我咪話聽日返10點呀，唔好搞我呀，求吓你，跟住之後就真係一覺瞓天光，所以真係人同鬼一樣，都係要溝通嘅。」

點擊睇Christy這輯性感美照：