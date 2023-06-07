亞視台慶丨61歲陳庭威真身零老態　跟曾華倩分手感情空白︰自由身

「永恒亞視」昨日（6）於大埔錄影廠舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，唔少前亞視藝人都有現身撐場，包括戲劇組「亞視一哥」陳庭威和主持界「亞視一哥」陳啟泰亦難得同場！

亞視昨晚舉行《亞洲電視66周年台慶》晚會，唔少前亞視藝人都有現身撐場。

陳庭威在1984年藝訓班畢業，與曾華倩、郭富城、黎美嫻等是同班同學，畢業後曾參演《新紮師兄續集》、《我本善良》等，但發展並不順逐；後來過檔亞視，《勝者為王》、《我來自潮州》等均成為他的代作品。近年長駐內地發展的陳庭威，成立了威威世界，主要是接騷、搞活動，早前他在抖音拍片，赤裸上身騷川字腹肌，外貌身形依然年青，完全看不出已經61歲。晚宴上，陳庭威終於現「真身」，西裝畢挺戴住黑超，星味十足，而且面部皮膚緊緻，保養得宜，他笑言自己「年年十八歲」，現在時刻保持最佳狀態，隨時可以工作：「大家身體健康、快樂就可以，呢幾年我喺大馬都有做生意。」

陳庭威同梁朝偉喺《新紮師兄續集》都鍾意曾華倩。（電視截圖）

陳庭威同曾華倩曾經拍拖。（微博圖片）

問到感情狀況，陳庭威暗示自己仍然單身，他說：「啊…我仲係…自由身！你知以前係『地下情』，唔知邊個咩？咁約出嚟食飯見吓囉。」 陳庭威曾經與陳雅倫拍過4年拖，在他拍攝無綫劇集《新紮師兄續集》飾演潘德明死纏爛打狂追葉巧宜（曾華倩 飾），後來二人戲假情真撻著。當年陳庭威拍攝完《勝者為王》後，曾華倩單方面宣布兩人分手，皆因認為他太大男子主義，難以忍受，陳庭威事後亦承認不夠細心，導致感情無疾而終。

陳庭威點睇都唔似61歲，好fit。

陳庭威同江圖都係亞視藝員。

久未露面嘅陳庭威畀面出席亞視台慶，與除小明合照。

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至於58歲的陳啟泰在2001年憑主持遊戲節目《百萬富翁》打響名堂，能夠再為亞視拍節目亦感興奮：「頭先我見大堂好多人，我以為自己好熟路想走『秘道』，點知封咗搞到要行5層樓梯。我依家為亞視拍汽車節目，最好可以帶埋太太一齊拍，因為唔使跟團招呼都好啲啦！今次節目都好似監製咁，因為我地呢啲老演員都會比好多意見嘅。」

陳啟泰開心能再為亞視拍節目。