蔡卓妍三代同堂去旅行　90幾歲嫲嫲撐住拐杖周圍行Sa爸撞樣紅歌手

現年40歲蔡卓妍（阿Sa）最近忙裏偷閒與家人一同度假，超罕曬一件泳裝，獲網民大讚她「凍齡」有術，無論樣貎和身材都跟廿多年前初出道一樣。昨日（7日）蔡卓妍再在社交平台分享旅行照，寫道：「旅行點滴～ 嫲嫲、表姐s、我 #四朵金花 ～我老豆瘦咗，又健康咗 ～嫲嫲同舅公，一個90幾，一個80幾，兩個又行得又食得又瞓得，好勁！#呢啲基因應該有遺傳畀我啩 #familytrip」

阿Sa嫲嫲90幾歲依然好壯健，可以搭飛機，仲可以拎住拐杖行街。（ig@choisaaaa）

阿Sa爸爸瘦咗一圈，愈來愈似林子祥。（ig@choisaaaa）

相中見蔡卓妍穿上白色透視Crop Tee、襯牛仔短裙及白襪仔波鞋，透視裏面的花花Bra相當性感，一班粉絲都讚她打扮好青春：「40仲咁少女味」、「今年18歲嗎」。蔡卓妍的「凍齡」基因可能是遺傳自嫲嫲，見蔡卓妍嫲嫲的雖已年過90，但精神仍然飽滿好肉地，全程自己撐住拐杖周圍行好精靈，網民笑指：「好勁呀『九十後』仲咁精神可以搭飛機可以旅行」、「奶奶身體好棒」、「一家人好像都不會老呢」等。

此外，戴住黑超的蔡卓妍爸爸（Sa爸）繼續留有「二撇雞」，但明顯比以住消瘦，穿上的黑Tee和牛仔褲望落比較鬆身，不少網民都覺得他與林子祥愈來愈似樣。

阿Sa爸爸瘦咗一圈，愈來愈似林子祥。（ig@choisaaaa）

阿Sa同兩個表姐、嫲嫲一齊去旅行。（ig@choisaaaa）