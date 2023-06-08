方中信最愛賽車卻自爆賣晒法拉利　冇一部車揸超過兩年除咗呢架…

方中信一向是賽車迷，甚至視賽車為第二生命，就連維基都標註他的職業為「賽車手」。近日他接受周家怡主持的網上節目《恨駕女神》訪問，化身Uber司機載家怡坐百萬名車，方中信就話現時已經賣晒自己的法拉利，亦數不出換過幾多部車，豪氣表示揸得最多的車都唔過兩年！



方中信出名是賽車迷，曾參加過法拉利亞太挑戰賽、Formula E電動方程式錦標賽等，近日他接受周家怡《恨駕女神》訪問，大講車經。節目借出一架價值過百萬的名車畀兩人試車，方中信親自載家怡，之後就調返轉。當家怡話好榮幸請到李察基爾時，方中信自嘲：「以前就東方（李察基爾），依家就東莞（李察基爾）呀！」家怡講到維基百科標註方中信職業是賽車手，他即謙稱：「梗係唔係啦，玩過下咁啦。」

方中信是圈中出名的賽車迷！（微博圖片）

方中信（右二）曾多次參加賽車比賽。（資料圖片／梁碧玲攝）

方中信在節目上分享不少賽車知識，如學費、保險等，問起換過幾多部車時，他說已經忘記，但不諱言揸得最耐的一部車都只不過三年，是一部電車，又說：「講真，啲兩個位嘅跑車，買嗰陣時就誇啦啦，買咗返嚟蜜月期兩個月就擺咗喺度。講真我都冇地方去，冇理由揸嗰啲車去買餸㗎？試過一次，我覺得好唔方便。」當家怡驚訝點解每部車都Keep咁短時間，方中信亦不忘放閃，表示：「揸得最耐嘅咪而家我老婆（莫可欣）囉，冇得換㗎喇！」

周家怡有幸坐方中信手車，兩人試揸二手價值$108萬的靚車。（YouTube@冤枉娛樂）

明明講緊車，方中信都甜蜜放閃講老婆，真係不得了！（YouTube@冤枉娛樂）

當工作人員問他現時有幾多部法拉利，他說已經賣晒，因為學懂了「放下」兩個字，現時見到靚車雖然會心動，但理智暫時仍戰勝到心魔。不過要數的話，他指自己很希望有架續航力600的SUV車！節目尾聲，家怡話自己有時會素顏揸車去飛鵝山跑步，但常被抄牌，方中信就提他下次記得化妝，又乘機揶揄近年大熱的瑜伽褲女，笑言：「咁多人著瑜伽褲去跑步，都係咁啦，唔通又驚醃親大髀呀？」