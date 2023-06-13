天龍八部2023TVB劇情1-5集｜楊佑寧成幫主 文詠珊氣質超然

2023年，TVB將會播外購劇新版《天龍八部》，該劇早在2021年已在內地播放，亦獲得不俗的成績。原定劇集有50集，不過TVB重新剪輯成33集，劇集主題曲同片尾曲更邀得《中年好聲音》的龍婷﹑丁文俊同李佳﹑羅啟豪演唱，而該劇主演有文詠珊﹑楊祐寧﹑ 何泓姍﹑蘇青等，位位都是好戲之人，相信會掀來追劇風潮，劇集將在6月14日播出。

新版《天龍八部》即將在6月14日播出。（《天龍八部》微博圖片）

天龍八部TVB2023劇情大綱

在北宋年間，丐幫喬峰（楊佑寧飾）被指為契丹人後裔，受到中原武林人士的唾棄，於是他就去四處求證，期間就與大理世子段譽（白澍飾）及虛竹和尚（張天陽飾）結拜為 兄弟。 喬峰屢遭奸人陷害，錯殺了紅顏知己阿朱（蘇青 飾），但為救阿朱的妹妹阿紫（何泓珊飾）尋醫到大遼。後來他就成為遼南院大王，終與中原武林 決裂。遼發兵攻宋，喬峰不願生靈塗炭，以死相搏，最終促成遼宋言和。

段譽為人豁達開朗，逃避習武卻屢獲奇功。段譽愛慕貌若天仙的王語嫣（文詠珊飾），但她卻鍾情其表哥慕容複（高泰宇飾），三人陷入了一段糾纏不清的苦戀。而 虛竹天性純良、宅心仁厚，得到了高人指點，武功高強。 因緣契合，成就了虛竹與夢姑（楷旋飾）的一段奇 緣，虛竹成為西夏駙馬。 在宋遼相爭的時勢下，各種江湖及情感上的恩恩怨怨正等著一班主人翁去面對，他們不同的際遇、情感上的糾葛，構成大義情操、壯士英雄的豪情壯志。

楊祐寧飾演喬峰。（《天龍八部》微博圖片）

文詠珊飾演王語嫣。（微博圖片）

天龍八部TVB2023劇情概要

天龍八部第一集：扶宋抗遼

在北宋元祐年間，大遼的皇帝早已垂涎大宋的疆土，不時派兵騷擾﹑擄掠大宋人民的財產﹑糧食，而且不是一時而是年復一年，最終導致大宋不少人民家破人民，飽受戰火之苦。有見及此，有一些中原人士就看不下去了，不忍國土山河破碎，百姓生靈塗炭，最終展開了一段扶宋抗遼的故事。

天龍八部第二集：司空玄逼鍾靈兒拿解藥

神農幫幫主司空玄要鍾靈兒拿出解藥，但她卻強調自己並沒有解藥，毒病只有她父親才能醫治。此話一出，司空玄隨即威脅她說出父親的名字，否則就要燒了她的頭髮，一聽到對方恐惡的威脅，她就非常害怕，最終在無奈之下叫了段譽去拿解藥。

天龍八部第三集：段譽身份曝光

進喜兒遇害，萬劫谷谷主鍾萬仇非常悲憤，有「見人就殺」外號的他生性多疑，同時鍾夫人得知丈夫的性格，害怕段譽被發現，所以連忙將他帶進廂房躲避，自己再走出來當沒有事發生，不過最終段譽被發現，其身份終曝光。

天龍八部第四集：鍾靈被救出

段譽和木婉清冒充聖使命令司空玄釋放鍾靈，同時交出斷腸散解藥。鍾靈被順利救出，但起初她並不認識眼前人，直到他們摘下斗篷靈出真容後，鍾靈才知道原來是段譽，令她開心不已。

天龍八部第五集：喬峰擒賊先擒王

邊境危險，喬峰得知後就帶着丐幫兄弟前來相助，並告訴韓將軍，玄悲大師亦带着弟子還有各路英雄已到達城中。不過遼軍人數眾多，宋軍始終不敵，在喬峰的提議下擒賊先擒王，想辦法引出楚王。