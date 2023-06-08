高海寧大讚佘詩曼拍戲專業演技好　透露新劇兩人關係：好複雜

高海寧（高Ling）今日（8日）以一襲了淡綠色珠片Tube dress亮相澳門藝術科技巡展《星夜花園》活動，她表示自己對藝術很有興趣，在香港經常看畫展之餘，還在學習如何投資藝術品：「其實香港本地都有好多好叻的藝術家，自己都有留意到幾幅，在之前Art Basel都有了解一下，我睇中嗰幅都要廿萬，所以等我再儲啲錢先。因為你儲著一幅畫都需要take care（保存）好佢，譬如話濕度、乾度等，所以需要一個這樣的環境，做好準備才可以入手。」



高Ling對藝術興趣濃厚。（梁碧玲攝）

高Ling透露以前曾經學習畫畫，現時亦正在學習油畫，並打算日後做義賣：「我有諗過等自己學好啲，多幾幅作品的時候可以做慈善義賣，我的第一幅油畫已經被我朋友認領，另一幅也送給了朋友，我而家手頭上只有一幅。還有一幅我送給了做藥劑師的澳洲朋友，因為佢話啲小朋友有時食藥扭計，咁就（有幫助），因為我嗰幅畫有隻蝴蝶，可以氹埋啲小朋友。咁我就開始諗其實都可以做一些慈善義務的事。」

高Ling每幅畫中都會有一隻蝴蝶。（梁碧玲攝）

TVB備受矚目的劇集《新聞女王》正在密鑼緊鼓拍攝中，高Ling透露差不多還有半個月就可以煞科：「最近都有啲辛苦，因為落雨，好多時落一陣雨又出返太陽，反而要同個大自然去爭取時間，又唔想再甩，希望可以快啲完成，因為聽講套劇好似好快會播。」作為佘詩曼相隔多年回巢主演的劇集，大眾都相當期待，高Ling興奮表示自己也是如此：「我覺得阿佘做得好好，已經好多年冇同佢合作，今次由第一日同佢對戲就覺得oh my god，好有氣場佢個角色，佢拿捏得好好，總之每一次同佢對戲我都覺得面對著一個咁叻都仲係做這麼多功課的人，你就知道自己還有幾多嘢需要去進步，需要去追著佢咁樣，所以好開心今次同佢合作。」

高Ling大讚阿佘演技精湛。（梁碧玲攝）

高Ling與阿佘對上一次合作已是2016年拍攝的《賭城群英會》，講起是次感受，她笑言：「我都會緊張，但同一時間都feel到佢同你對戲的時候好容易入戲，因為佢個氣場，佢lead著個節奏，你就知我嗰陣應該怎麼演。所以還有一段距離，要加油！」至於兩人在劇中的關係，高Ling說：「我的角色冇乜朋友，我唔需要朋友，所以變相就獨立些，同阿佘各種關係都有，好複雜，都唔知幾時是邊一黨派，所以大家睇，總之好好睇，個劇情發展都好緊湊，好多事情發生。」

高Ling端午節會做義工。（梁碧玲攝）